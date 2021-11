SOLGTE SEG UT: Jay-Z ga fra seg kontrollen i Tidal - tidligere norske WiMP - i mars i år til Twitter-gründer Jack Dorsey (til venstre).

Tidal Music reddes av Twitter-penger

Regnskapene til den tidligere norske strømmetjenesten Tidal viser store underskudd, men selskapet berges med en solid bunke amerikanske Twitter-dollar.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Regnskapet til Tidal Music Norway for 2020 viser at strømmeselskapet gikk med 57, 6 millioner kroner i underskudd, mot 36, 6 negative millioner året før.

Egenkapitalen var ved utgangen av 2020 på minus 337, 9 millioner kroner.

Det er store tall i negativ forstand, selv om den norske avdelingen av Tidal blir liten sammenlignet med pengestrømmen i megakonsernet som de nå er en del av.

I mars i år tok nemlig den amerikanske milliardæren Jack Dorsey grep. Dorsey var med å grunnlegge Twitter i 2006 og har naturlig nok opparbeidet seg en solid økonomisk portefølje siden. I 2009 opprettet han også den digitale betalingstjenesten Square Inc., og det er nettopp Square - notert på New York Stock Exchange - som i mars kjøpte opp majoritetsandelen av aksjene i Tidal.

I dragsuget fikk Jack Dorsey og Square også kontroll over utvikleren av strømmetjenesten, Aspiro, og ikke minst Project Panther som kontrolleres av hiphop-mogulen Jay-Z.

Kjøpesummen var på 297 millioner dollar, 2, 6 milliarder kroner etter dagens kurs.

2020-årsregnskapet til Tidal Music Norway - som pr. i dag har 123 årsverk og altså i sin tid startet som pioner-strømmetjenesten WiMP - signaliserer derfor at det ikke er spor til panikk for underskuddene. Til tross for at uavhengig revisor nøkternt konstaterer at «selskapets bokførte egenkapital er tapt», vektlegger Tidal flere steder i årsberetningen at «Square har som en policy om å bidra med kapital for sine datterselskaper».

Et annet sted står det at «den negative egenkapitalen er gjenopprettet gjennom kapitalinnskuddene som ble gjennomført av Square i 2021».

Mye har med andre ord skjedd siden den spede starten i 2010 da Aspiro og Platekompaniet lanserte WiMP. Ståheien var stor da selveste Jay-Z og Beyoncé personlig tok turen til Oslo i 2015 da førstnevntes selskap, Project Panther, overtok aksjemajoriteten og endret navnet til Tidal.

Året etter leverte for øvrig den norske delen av Tidal sitt eneste overskudd for selskapet, på 58, 4 millioner kroner. Siden den gang har norske Tidal sett røde tall på resultatsiden hvert eneste år frem til 2020.

Det samlede totaltapet for disse årene er på hele 128 millioner kroner.

I et intervju med Protocol.com sier den nye Tidal-sjefen, Lior Tibon, at antall abonnenter ikke er viktig, og at de nå vil søke muligheter for å utvide strømmetjenesten.

– Det er selskaper der ute som gjør store ting når det kommer til strømming av musikk, og som er mye større enn oss. Vi er komfortable med ikke å være med på det spillet, istedet forsøker vi å bygge opp noe som kan bli den mest artist-sentrerte tjenesten og rendyrke denne overfor den spesielle gruppen av fans som bryr seg om dette, sier Tibon i intervjuet.