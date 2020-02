JULEPLATE: Backstreet Boys sier de vil gi ut et julealbum. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / NTB scanpix

Backstreet Boys lover julealbum: – Det kommer til å skje

24 år etter debutalbumet lover gutta i Backstreet Boys at de snart kommer med et julealbum.

Det bekreftet de ifølge ABC under TV-programmet «Watch What Happens Live!» tirsdag.

En innringer skal ha spurt bandet om det kommer et julealbum, som det lenge har vært snakket om.

– Vi forhandler med plateselskapet nå, svarer Nick Carter.

Videre utdyper Kevin Richardson:

– Det er en av de eneste tingene igjen på vår bucket list, som vi ikke har gjort ennå. Vi elsker alle julemusikk og vi har alle familier. Vi må få det til. Det kommer til å skje, sier han.

– Det skjer. Du må ikke vente mer enn et år, legger han til.

Bandet, som hadde sin storhetstid på slutten av 90-tallet, kom i fjor ut med et nytt album.

Når de skal ha tid til å skrive og produsere det nye albumet er ikke lett å si. Fra 20. februar fortsetter det populære boybandet turneen for albumet «DNA» med over 70 konserter frem til 9. oktober.

