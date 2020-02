RYGGEN: Dressen er ny, siggen er der fremdeles. Og skyggen på ryggen er åpenbart ment mer enn metaforisk. Foto: UNIVERSAL

Albumanmeldelse: OnklP – «Pål Tøien»: Mørketiden er ikke over

OnklP jobber seg ut av mørkets makt, men har ikke helt låtene til reisen.

ALBUM: HIPHOP

OnklP

«Pål Tøien»

(Universal)

Det er over femten år siden OnklP for første gang rørte ved sitt eget mørke i offentligheten. Siden solodebuten «Det kunne vært deg» har han tatt stegene opp i kretsen av musikere som «alle» vet hvem er. Fra beretningen om virkelig indre angstfylte demoner i «Styggen på ryggen», påfulgt av en bemerkelsesverdig deltagelse i «Hver gang vi møtes».

Nå nylig røyk han ut som tredjemann av årets kjendisversjon av «71 grader nord». Der fremsto han tidlig som en aspirerende friskus. 35-åringen stumpet til og med røyken.

Basert på omslaget på hans andre soloalbum holdt ikke akkurat dét så lenge.

Likevel er «Pål Tøien» et oppgjør med fortiden. Ni for det meste mollstemte låter – og én i overraskende lystig karakter. De håndterer Tøiens kjendislivangst, fylleangst og generelle jobbangst. Avrundet av en skjønn og oppstemt hilsen til hans unge datter på sistesporet støttet av Nasty Kutt i hans nye ikke-alias William Wiik.

Samtlige fulle av håp.

P sin slentrende, nesten-gråtende klang og rytme er i disse ører som et vokalt svart hull. I den forstand at stemmen krever støtte, enten i produksjon eller gjestevokal. Sammen med sin faste makker Jaa9 pleier det å gå greit. Også i familiebesøk med slektningene i Oslo Ess. Her er det bare to låter som støttes av andre. Begge løfter albumet på sitt vis, der spesielt Martin Hazy fra Dårlig Vane er virkelig vellykket.

Resten passer ikke helt inn i hverandre som helhet.

Tommy Tee legger produksjonslisten på åpningssporet så høyt at albumet aldri helt kommer tilbake til samme nivå. Tove Lo-produsent Lucas Nord (med to låter som er to år gamle), Cezinando-produsent Ole Torjus Hofvind og Stargate (som gjengir tjenesten for «Folk er Fake») prøver.

Tekstene varierer fra det subtilt smarte («konge for en kveld, helt knekt i morra») til det nesten parodiske («kanskje jeg må banke no’ hits ut av hatten. Denna hatten har ikke plass til flere kaniner»). Men det er også inderlige beskrivelser av morens død.

Hadde «Pål Tøien» blitt spilt inn for noen år siden, hadde det muligens vært mer interessant kunstnerisk, men dypt tragisk menneskelig.

For sammen med Handerre Linni er OnklP en av få som prøver å sette vanskelige følelser til beats. I motsetning til Linni dveler han ikke ved kanten av stupet. Det er vel så fascinerende å høre ham trekke seg selv opp. Som den etablerte familiefaren sier i tittellåten «Føler du at de ber deg kalle en spade for spade, vel da kaller vi en spade for en sag».

I det perspektivet er OnklP et helt sagbruk.

Publisert: 28.02.20 kl. 13:42

