UT PÅ TUR: Det er foreløpig ikke kjent om Bruce Springsteen - som fyller 70 år i høst - vil turnere med sitt kommende soloalbum, men han lover en E Street Band-turné ved neste utgivelse. Her fra Telenor Arena i 2013.

Springsteen lover ny turné

Bruce Springsteen (69) røper nå at han har skrevet et splitter nytt album med The E Street Band slik at gjengen kan komme seg ut på en ny turné.

Det er Variety som skriver dette.

Springsteen røpet dette i en samtale med den legendariske filmregissøren Martin Scorsese . Der forteller Bruce Springsteen at han for et par måneder siden ble kvitt en langvarig skrivesperre - mer spesifikt en sperre for å skrive stoff til bandet sitt.

Som de fleste nå vet, kommer Bruce Springsteen med platen «Western Stars» den 14. juni, men dette er altså et soloalbum. Singelen «Hello Sunshine» er allerede ute.

Til Variety forteller han om hvordan inspirasjonen til å lage nye sanger for sitt sagnomsuste band må komme:

– Du må fange litt av det guddommelige, sier Springsteen.

– Og det kan komme på mange, mange måter. Men alltid når jeg har skrevet noe som jeg virkelig føler det er kvalitet i, så er det alltid en liten bit av «jeg er ikke helt sikker på hvor dét der kom fra», forteller han.

Til Martin Scorsese forteller Bruce Springsteen at han ikke var redd for at skrivesperren ville vare livet ut. Det har også skjedd tidligere at det har gått flere år mellom hver gang han skrev sanger for hele bandet.

– Men for rundt en måned siden, skrev jeg et helt album med materiale for bandet. Og det ut av... Jeg mener, jeg vet hvor det kommer fra, men samtidig kom det helt ut av intet. Og det var bare så bra! Jeg hadde rundt to uker med slik små daglige visitter, og det var fantastisk. Det gjør deg glad - du bare går; «Fuck, I’m not fucked! Det blir ny turné»

Albumet blir det første med nyskrevne sanger siden «Wrecking Ball» i 2012. Og som vanlig lover Springsteen da at det blir turné i forlengelsen av plateutgivelsen.

