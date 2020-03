POPSUKSESS: Marion Ravn (t.v.) og Marit Larsen i 2002, her backstage under deres siste turné som M2M. Foto: Terje Bringedal

Taylor Swift hyller Marit Larsen og Marion Ravn: – Kvinner jeg forguder

De norske popartistene omtales som «mentorer» og «kvinnelige professorer» av Swift, som sier hun er evig takknemlig for inspirasjonen de ga henne.

Det er lenge siden Larsen og Ravn var en duo nå, men det de rakk å gjøre som M2M rundt årtusenskiftet har åpenbart satt spor.

Også hos en av verdens største popstjerner – Taylor Swift.

I helgen som gikk postet Swift en Spotify-spilleliste, i anledning slutten av «Women’s History Month».

Lydspor til livet

«Jeg ville lage en spilleliste med sanger og artister som lagde musikk som ble lydsporet til mitt liv i en periode, en fase, til endeløse turer på skolebussen, til da jeg fikk førerkort og kjørte rundt alene, til skriking inn i hårbørsten og til å beslutte at jeg også ville lage musikk», skriver Swift.

TAKKER M2M: Taylor Swift. Foto: ANGELA WEISS/AFP

Blant de utvalgte låtene er M2Ms nå 20 år gamle debutsingel og gjennombruddshit, «Don’t Say You Love Me».

Låten ble en av tidenes største norske hits i USA, og nådde 21. plass på Billboard Hot 100. I Storbritannia gikk den til 16. plass.

I både Australia og New Zealand tok den fjerdeplass på hitlistene; her hjemme gikk den til annenplass på VG-lista.

Sangen var prominent plassert i filmen «Pokémon: The First Movie».

– Magisk

På Swifts spilleliste deler den oppmerksomheten med monsterhits som Natalie Imbruglias «Torn», 4 Non Blondes’ «What’s Up?», Didos «White Flag», Sheryl Crows «If It Makes You Happy», TLCs «Unpretty» og Donna Lewis’ «I Love You Always Forever».

«Jeg ser på disse kvinnene som mine mentorer langt bortefra, som lærte meg hvordan musikk virkelig kan gjøre ens liv lettere og mer magisk», melder Swift, som også kaller dem «kvinner jeg forguder».

«Disse kvinnelige professorene veiledet meg melodisk, lyrisk, åndelig og emosjonelt uten engang å vite det. Og selv om jeg ikke har møtt de fleste av disse kvinnene, er jeg evig takknemlig overfor dem.»

Marit Larsen har kommentert kudosen på sin Instagram-story:

«Så begeistret over at Marion Ravn og jeg kom oss på denne listen over Taylor Swifts utvalgte. Stolt av det vi lagde den gang. Fortsatt en veldig bra sang, eller hva?»

En rekke fans av både Swift og M2M ser ut til å være enige:

Swifts liste besto i utgangspunktet av 30 låter, men har blitt utvidet i etterkant – blant annet med klassikere fra tidlig syttitall, som Carole Kings «I Feel The Earth Move» og Carly Simons «You’re So Vain».

De fleste sangene på listen kom rundt noenlunde samme tid som M2M-singelen. Swift var ti år gammel da «Don’t Say You Love Me» tok av; hun ga ut sitt debutalbum seks år senere.

Med unntak av colombianske Shakira er M2M i skrivende stund eneste innslag på listen som ikke er nordamerikansk eller britisk.

Publisert: 30.03.20 kl. 12:25

