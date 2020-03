HENTET STJERNELAG: Kygo har fått med seg Zara Larsson og Tyga på sin nye låt. Foto: Frode Hansen

Låtanmeldelse Kygo/Zara Larsson/Tyga – «Like it is»: Akkurat slik

Lovende smak på det vanskelige tredjealbumet.

Nå nettopp

LÅT: POP

Kygo/Zara Larsson/Tyga

«Like it is»

(Kygo/Sony)

Torsdag kveld gjorde Kygo et halvtimes liveopplegg på Instagram i samarbeid med Global Citizen. Slik blant annet Chris Martin har gjort tidligere. En slags lavmælt pianobar, der bergenseren svarte på spørsmål og slentret innom ulike tema fra karrieren. Inkludert de kanskje ikke så veldig spenstige titulerte «Piano Jam 1», «Piano Jam 2» og «Piano Jam 3». Men også en Avicii-cover. Noen lurte på om han likte Metallica. Han kunne avkrefte at han forsto spansk. Alan Walker så på.

Det var ganske trivelig.

I andre instagramnyheter forsvant hele Kygo sin Instagramkonto fullstendig, før den nylig dukket opp igjen. Og nå kun følger Zara Larsson og Tyga. Det er det jo selvsagt en grunn til. Begge er en sentral del av den første singelen til tredjealbumet som kommer ut snart, sannsynligvis først når dette viruset har roet seg.

Eller kanskje ikke.

«Like it is» beveger seg uansett over milde harmonier og vokalklipp som kan få yachteiere over hele kloden til å glede seg til sommeren. Produksjonen bærer ikke nødvendigvis så mye preg av at Kygo tok til seg triksene han fikk av Stargate.

Men den er i alle fall fri for repetitiv solosynth.

Teksten til Zara Larsson er passe selvstendig «tror ikke du er så interessert i meg, og det er det kanskje på tide at jeg sier». Kylie Jenner-eksen Tyga har selvsagt bare et vers, som i seg selv er sånn passe fantasiløst likegyldig. Men flyten og stemmen hans passer mye bedre inn enn man skulle forvente. Kombinasjonen av disse markante stemmene med de myke Kygo-tonene er derimot overraskende vellykket.

Spesielt Larsson, som ikke klarer å bidra på en låt uten å på en eller annen måte prege den fullstendig. Noe de som har hørt Clean Bandits sin «Symphony» uten henne kan bekrefte. Eller de som sist hørte henne på rulletekstene til fjorårets Netflix’ julefilm «Klaus».

MED KYGO: Svenske Zara Larsson. Foto: Tomm Wilgaard Christiansen

Her er hun sedvanlig slentrende påståelig. Passe skarp mot det milde og enkle arrangementet. Et arrangement som aldri tar for mye plass, men som faktisk gir håp om at et tredje Kygo-album ikke trenger å bli så altfor verst.

Faktisk kan det bli ganske trivelig.

Og når det gjelder instagramkonserten: Om folk sendte like mye penger til virusbekjempelse som de sendte hjerter til Kygo tror jeg det meste kommer til å gå greit.

Publisert: 27.03.20 kl. 12:27

