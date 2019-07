KJENT STIL: Det vekker reaksjoner at Nicki Minaj skal opptre på festival i Saudi-Arabia senere i juli. Her på MTV-prisutdeling i Spania i november i fjor. Foto: Doug Peters / Scanpix

Nicki Minaj får menneskerettighets-kritikk

Rapper Nicki Minaj får kritikk fra menneskerettsaktivister etter at det ble kjent at hun skal spille på en musikkfestival i Saudi-Arabia kort tid etter at hun deltok på Pride-markeringen i USA.

Ifølge Hollywood Reporter ble det onsdag kjent at Minaj har takket ja til å opptre på Jeddah World Fest, en alkoholfri festival for publikum over 16 år på King Abdullah stadion, rundt 60 kilometer nord for Jidda.

Human Rights Foundation (HRF) har i etterkant sendt et brev til artisten, der de ber henne om å trekke seg. Brevet er også gjengitt av Hollywood Reporter.

«Kronprins Mohammed bin Salman er individet som autoriserer og finansierer ditt syvsifrede honorar for opptredenen ved arrangementet. Jeg kontakter deg for å informere deg om menneskerettighetskrisen i Saudi-Arabia» skriver HRF-toppsjef Thor Halvorssen.

NORGE: Nicki Minaj i Norge i mars 2015. Foto: Helge Mikalsen / VG

Brevet skal være sendt per e-post til Minaj, flere managere og Universal Music Group

– Hva er det Minaj tenker på? Hvordan kan hun delta på World Pride den ene uken, og så hoppe på et jetfly for å kassere millioner fra et regime som halshugde fem homofile menn i april? Sier Halvorssen til Hollywood Reporter.

HRF påpeker i brevet blant annet at flere fredelige demonstranter er dømt til døden eller lange fengselsstraffer for å ha deltatt i en demonstrasjon med den sjiamuslimske minoriteten og for å ha hjulpet journalister til å dekke dem.

I det fem sider lange brevet nevnes ikke drapet på Jamal Khashoggi, som ble drept i oktober i fjor, under et besøk hos det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. En FN-rapport har konkludert med at Saudi-Arabia planla drapet på Khashoggi, og at troverdige bevis knytter kronprins Mohammed bin Salman til drapet. Rapporten konkluderer videre at landets myndigheter i tråd med internasjonal lov er ansvarlig for drapet, ifølge CNN. Etterforskerne omtalte drapet som en «bevisst, planlagt henrettelse».

Etter planen skal Minaj opptre 18. juli. Hollywood Reporter har ikke lykkes i å få en kommentar fra henne til saken.

Ifølge Al Jazeera har flere anklaget det saudiarabiske regimet for hykleri siden de booker en artist som Nicki Minaj, som er kjent for sine grove tekster, avslørende klær og seksualiserte dansing, mens kvinner som vil være publikum må kle seg i heldekkende og fotsid abaja.

Minaj har tidligere opptrådt i De forente arabiske emirater i 2013 og i Angola i 2015.

