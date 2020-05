NYTT FORSØK: Till Lindemann og resten av Rammstein setter opp ny dato for norgesbesøk i Trondheim. Foto: Frode Hansen

Rammstein slår sammen to utsatte Trondheim-konserter til én

55.000 tilskuere skal ha kjøpt billett til konsertene som måtte utsettes. I 2021 erstattes disse med én stor konsert, med plass til ytterligere 5000.

Konsertarrangør All Things Live opplyser til VG at de planlagte Rammstein-konsertene i skihoppanlegget i Granåsen i sommer får sin erstatning på Leangen Travbane 25. juli 2021.

Med publikumskapasitet på 60.000 blir dette potensielt den største konserten på norsk jord med betalende publikum til nå, ifølge arrangøren.

HIT KOMMER RAMMSTEIN: Leangen Travbane. Banen ble åpnet 5. september 1931, beslaglagt av tyskerne under krigen, og gjenåpnet 6. oktober 1946. Foto: Gorm Kallestad

– På grunn av covid-19 måtte vi flytte konsertene til 2021. Dessverre er ikke Granåsen tilgjengelig for konserter da, så vi måtte finne et egnet sted hvor de to konsertene kunne rulles sammen til én, sier promotør Mark Vaughan i All Things Live til VG.

Opprinnelig skulle trondheimskonsertene funnet sted 26. og 27. juli i sommer, med plass til ca. 30.000 per show. Det første var utsolgt, det andre nær ved, sier promotøren.

– Vi er ekstremt glade for at konsertene flyttes, ikke avlyses. Dette er det perfekte showet for en arena som dette, mener Vaughan.

I august 2019 var Rammstein i gang med sin første turné på flere år, og besøkte Ullevål Stadion i Oslo.

«Strålende stormannsgalskap», mente VGs anmelder, og ga terningkast 6. Aftenposten og Dagbladets anmeldere sa seg enige i vurderingen.

«Det er vanskelig å forestille seg at en hardrockkonsert kan bli stort mer velregissert – eller bedre – enn dette», jublet VGs kritiker.

