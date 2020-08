Foto: Araya Diaz / Getty Images

Beyoncé-produsent arrestert

Produsenten Detail, som vant Grammy for Beyoncés «Drunk In Love» fra 2013, ble før helgen arrestert, mistenkt for hele fem voldtekter.

Oppdatert nå nettopp

Det melder blant andre BBC.

Detail - eller Noel Fisher som han egentlig heter - benekter ifølge BBC alle anklager mot han.

Kausjonssummen er etter rapportene på hele 6, 3 millioner dollar, eller rundt 59 millioner kroner. I tillegg til de fem angivelige voldtektene, skal Detail også ha angrepet en sjette kvinne seksuelt.

les også Beyoncé til 2020-kullet: – Du kan være lederen vi alle trenger

Angrepene skal ha skjedd i tidsrommet 2010 til 2018, skriver BBC som siterer fra rettspapirer fra Los Angeles County District Attorney's Office. Dersom Detail blir dømt for overgrepene, kan han få en fengselsstraff på 225 år.

Detail kom inn i amerikansk showbiz i 2005 og fikk raskt suksess som produsent og låtskriver for blant andre Ray J og Lil’ Wayne. Senere har han jobbet med både Pussycat Dolls, Akon, Lady Gaga, Jennifer Lopez og flere andre storheter.

Med Beyoncé og «Drunk In Love» fikk han altså også en Grammy-pris.

VOLDTEKTSTILTALT: I flere år skal den profilerte produsenten Detail (Noel Fisher) ha voldtatt og mishandlet flere unge artister mot å love dem oppsving i karrieren. Nå risikerer han 225 års fengsel, skriver BBC. Foto: Paul A. Hebert / Invision

les også Jay Z mener søksmål må avvises

Det var i mai i 2018 at to unge kvinnelige artister sto frem og anla søksmål mot Detail. I dokumentene hevdet de å ha blitt tvunget til å utføre seksuelle tjenester mot at Detail tok karrierene deres til et høyere nivå.

Rett etterpå kom Jessie Reyez på banen med de samme beskyldningene, og det samme gjentok seg litt senere med de enda mer profilerte artistene Bebe Rexha og Tinashe.

Det er ikke kjent om det har kommet noen uttalelser fra Detail etter arrestasjonen før helgen.

Publisert: 08.08.20 kl. 14:55 Oppdatert: 08.08.20 kl. 15:06

Mer om Beyoncé Voldtekt Grammy

Fra andre aviser