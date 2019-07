GODE KONTAKTER: Kim Kardashian skal ha gode kontakter i Det hvite hus og med president Donald Trump etter flere besøk. Foto: SAUL LOEB / AFP

TMZ: Kim Kardashian prøver å få Trump til å hjelpe A$AP

Kjendisnettstedet skriver at Kardishian og ektemannen Kanye West nå bruker alle sine forbindelser i Det hvite hus for å få presidenten på banen for å få rapperen ut av svensk fengsel.

– Presidenten er godt informert om A$APs problemer i Sverige. Mye takket være Kardashian og West, skriver TMZ.

Artisten, som egentlig heter Rakim Mayers, ble fredag 5. juli varetektsfengslet i to uker, mistenkt for mishandling, etter å ha blitt arrestert 3. juli. Rapperen ble pågrepet i etterkant av konserten han holdt på Smash-festivalen på Olympiastadion i Stockholm 2. juli. Han er mistenkt for 30. juni å ha mishandlet en mann som skal ha blitt overfalt av flere mens han lå nede.

HJELP FRA HØYESTE HOLD?: Det spekuleres nå i om at Kim Kardashian klarer å overtale president Donald Trump til å hjelpe A$AP Rocky ut av fengsel i Sverige Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

– Så snart Kim og Kanye fikk høre om hva som hadde skjedd med A$AP, tok hun kontakt med Trumps, svigersønn Jared Kushner som hun kjenner godt fra sitt tidligere arbeid i forhold til Det hvite hus, skriver TMZ.

Første gang Kim Kardashian besøkte Det hvite hus, var det for å be president Donald Trump om å benåde den 62 år gamle oldemoren Alice Johnson, som sonet livstid i fengsel etter en narkotikadom og ikke var kvalifisert til prøveløslatelse. Det fikk hun gjennomslag for og senere har hun vært i Det hvite hus i møter med Trumps administrasjon med tanke på å reformere og forbedre benådningsprosessen til de som sitter fengslet i USA.

Ifølge TMZs kilder skal president Trump ha sagt til sin svigersønn at han mente A$AP sitter arrestert i Sverige på feil grunnlag og han at han ønsker å hjelpe. Ifølge nettstedet skal også utenriksminister Mike Pompeo blitt involvert i arbeidet.

Onsdag ble det også kjent at flere medlemmer i kongressen vil kreve at rapperen blir løslatt fra varetekt i Sverige.