GODE KONTAKTER: Kim Kardashian skal ha gode kontakter, også Donald Trump Selv, etter flere besøk i Det hvite hus. Foto: SAUL LOEB / AFP

Kim Kardashian takker Trump for A$AP Rocky-hjelp

Kim Kardashian og ektemannen Kanye West bruker nå alle sine forbindelser i Det hvite hus for å få presidenten på banen for å få rapperen ut av svensk fengsel.

– Presidenten er godt informert om A$AP Rockys problemer i Sverige. Mye takket være Kardashian og West, skriver TMZ.

Torsdag kveld gikk Kardashian ut på Twitter og takket blant annet president Donald Trump og utenriksminister Mike Pompeo for deres hjelp.

Artisten, som egentlig heter Rakim Mayers, ble fredag 5. juli varetektsfengslet i to uker, mistenkt for mishandling, etter å ha blitt arrestert 3. juli. Rapperen ble pågrepet i etterkant av konserten han holdt på Smash-festivalen på Olympiastadion i Stockholm 2. juli.

Han er mistenkt for å ha mishandlet en mann 30. juni, som skal ha blitt overfalt av flere mens han lå nede.

– Så snart Kim og Kanye fikk høre om hva som hadde skjedd med A$AP, tok hun kontakt med Trumps, svigersønn Jared Kushner som hun kjenner godt fra sitt tidligere arbeid i forhold til Det hvite hus, skriver TMZ.

Kan bli løslatt fredag

Påtalemyndigheten må innen fredag klokken 11 avgjøre om A$AP Rocky skal tiltales eller om saken skal henlegges, skriver den svenske avisen Expressen.

Ifølge Dagens Nyheter er det forventet at det vil bli bedt om forlenget varetektsfengsling, slik at de får bedre tid til å etterforske saken.

– Enten velger aktor å tiltale ham, et annet alternativ er at han henlegger saken, eller så ber han om mer tid til etterforskningen. Da vil det bli nytt fengslingsmøte i tingretten, sier Annika Collin, presseansvarlig for påtalemyndigheten til Expressen.

Dersom saken henlegges vil artisten løslates fredag.

HJELP FRA HØYESTE HOLD?: Det spekuleres nå i om at Kim Kardashian klarer å overtale president Donald Trump til å hjelpe A$AP Rocky ut av fengsel i Sverige Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Ikke første gang

Første gang Kim Kardashian besøkte Det hvite hus, var det for å be president Donald Trump om å benåde den 62 år gamle oldemoren Alice Johnson, som sonet livstid i fengsel etter en narkotikadom og ikke var kvalifisert til prøveløslatelse.

Det fikk hun gjennomslag for og senere har hun vært i Det hvite hus i møter med Trumps administrasjon med tanke på å reformere og forbedre benådningsprosessen til de som sitter fengslet i USA.

Ifølge TMZs kilder skal president Trump ha sagt til sin svigersønn at han mente A$AP sitter arrestert i Sverige på feil grunnlag og han at han ønsker å hjelpe. Ifølge nettstedet skal også utenriksminister Mike Pompeo ha blitt involvert i arbeidet.

I tillegg er viseutenriksminister Carl Risch disse dager i Sverige, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet.

Onsdag ble det også kjent at flere medlemmer i kongressen vil kreve at rapperen blir løslatt fra varetekt i Sverige.