Konsertanmeldelse: Tame Impala, Øyafestivalen: Skrubbsulten impala

Smart rock blir ikke stort bedre enn dette.

Til tross for at Øya alltid har blitt hyllet (eller avvist, alt etter hvor langt utenfor Ring 3 du befinner deg) som en hipsterfestival, er det i år langt mellom de kontemporære kvalitetsindie-bookingene – i det minste i toppen av plakaten.

Dermed er Tame Impalas lekre og skarpe psykedelia et kjærkomment innslag i årets program. Enmannsorkesteret blir ikke bare merkbart mer populære for hver utgivelse, men også hørbart bedre, med det ferskeste albumet, ambisiøse «Currents» (2015), som en foreløpig karrierehøydare.

Sjøsyk prakt

På plate er Tame Impala australske Kevin Parkers skakke hjernebarn. Live opererer prosjektet som kvintett, med alt det innebærer av soniske muskler. Uten at det er noen garanti for storhet: På Øya 2013 leverte bandet en riktignok fin, men uforløst forestilling preget av å ville litt for mye.

Siden da har imidlertid låtmaterialet gjort et byks mot sjangerens øverste tinder. «Let It Happen» innleder kveldens ball nærmest forsiktig, men åpner seg opp i sin sjøsyke prakt underveis – godt hjulpet av kledelig gammabestrålt videokunst.

Den årsferske sangen «Patience», på sin side, låter som et vidunderlig mellomledd mellom Elton John og Ariel Pink.

Rørende

Derfra går det slag i slag mellom syrete funkblues, impresjonistisk avant-pop og stram glamrock (elleville «Elephant» er et høydepunkt midtveis) – alt servert med lekenhet, overskudd og frekke detaljer. «Feels Like We Only Go Backwards» byr på genuint rørende allsang fra et takknemlig amfipublikum.

Skal man på død og liv krangle på noe – og det skal man jo gjerne – må det være om Sigrid kanskje hadde lagd en større fest om hun hadde byttet spilletid med Parker & co.

Men så er det disse låtene, da – oppfinnsomme, vakre og dønn fengende, der eksentrisitet og tidløst popføleri får krenge mot hverandre slik de burde. Svært få artister eller band befinner seg på dette nivået akkurat nå – ei heller Sigrid.

Publisert: 08.08.19 kl. 23:41

