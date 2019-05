HEFTIG: Paula Abdul på scenen i MGM Grand Garden Arena i Las Vegas natt til torsdag norsk tid. Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Paula Abdul (56) frekkest på Billboard Music Awards

Pop-veteranen serverte forrykende show på scenen i Las Vegas og fikk Twitter til å koke.

«Aldres Paula Abdul baklengs?», skriver en kvinne etter å ha sett popstjernen fremføre en medley over sine hitlåter under nattens Billboard Music Awards.

«Paula Abdul blir ikke eldre», skriver en annen beundrer.

Andre reaksjoner på Twitter var:

«Beste opptreden noensinne», «Paula var helt fantastisk, og jeg var vettskremt da hun hoppet», «Paula Abdul var «on fire» i kveld» og «Paula fikk nærmest scenen til å revne».

«STAGE DIVE»: Superstjernen holdt ingenting tilbake. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Abdul, superstjernen fra 80- og 90-tallet, ble kastet rundt på scenen av danserne, og hun «stage divet» foran den stjernespekkede forsamlingen og millioner med TV-seere.

Også de store mediene omtaler det spenstige showet, som overgikk alle de andre artistene, deriblant People, som minner om at det er 30 år siden Abdul kuppet førsteplassen på Billboard med fire låter fra albumet «Forever Your Girl», og med det lå sammenhengende 64 uker på listen.

56-åringens fremføring på prisgallaen var en hyllest til hennes foreldre. For bare to uker siden døde Abduls far. Moren døde på denne tiden i fjor.

– Det er vanskelig å klare seg i denne bransjen. Man kan ikke ta ting for seriøst, og jo eldre jeg blir, og dess mer jeg klarer å leve i øyeblikket, jo mer verdsetter jeg alt som skjer. Og dette gjør jeg for mamma og pappa, sa sangeren til E! News på vei inn til festlighetene.

VELTRENT: Ingen var freidigere på scenen enn Paula Abdul. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Det er ingen selvfølge at Abdul, også kjent som dommer for «American Idol», kan sprette rrundt på podiet som hun gjør. I 1992 pådro hun seg alvorlige bruddskader under en nødlanding med fly. Det satte en midlertidig, men lang brems for karrieren, og hun måtte gjennom flere omfattende operasjoner.

– Ingen visste hvor jeg ble av. I fem og et halvt år opplevde jeg lammelser, som er det verste jeg har vært gjennom. Så kom jeg tilbake gjennom «American Idol». Det var første gang jeg viste meg, fortalte Abdul rundt popcomebacket i 2008.

I tillegg lider stjernen av en sjelden nevrologisk lidelse som følge av en ulykke i tenårene, da hun som heiagjengleder skadet nakken.

KOREOGRAFI: Paula Abdul hadde få pustehull under sin hitparade. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Nå er hun imidlertid i storform, og denne uken ble det klart at hun har inngått en avtale om å bli fast Las Vegas-artist med eget show, som Céline Dion, Mariah Carey og andre kvinnelige popikoner har gjort før henne.

Blant dem som vant flere priser under nattens Billboard-dryss, var storvinner Drake, Ariana Grande, Ella Mai og Luke Combs. Det vanket også trofé på norgesaktuelle Travis Scott. Se hele listen på Billboard.com.

Ellers var Madonna blant kveldens trekkplaster. Hun hadde med seg den norske danseren Mona Berntsen på scenen.

IKON: 31 år har gått siden Paula Abdul entrer poparenaen. Her på nattens fest. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: 02.05.19 kl. 11:11