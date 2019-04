SINNA MANN: Chris Brown nekter å bli satt på plass av skottene i Chvrches. Foto: Danny Moloshok / X01907

Chris Brown i heftig ordkrig

Håper artistkolleger «går foran en buss full av mentalpasienter i ukontrollert fart».

Det er det skotske indiepop-bandet Chvrches som får vreden over seg, skriver flere amerikanske medier i helgen, deriblant Billboard..

Tidligere i uken gikk de ut på sosiale medier og kritiserte produsenten og DJ-en Marshmello for å inngå samarbeid med Chris Brown og artistkollega Tyga, som begge har anklager om seksuelle overgrep hengende over seg.

Der skriver skottene at de respekterer Marshmello som artist, men at avgjørelsen om å jobbe med Brown og Tyga gjør dem «opprørt, forvirret og skuffet».

Tyga har svart i kommentarfeltet til Chvrches. Han virker forsonende når han påpeker at «vi alle er Guds barn».

– Alle gjør feil, ingen er perfekt. La oss beholde en positiv energi, er beskjeden fra Tyga.

PRINSIPPFASTE: Chvrches består av fra venstre Iain Cook, Lauren Mayberry og Martin Doherty. Foto: Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Chris Brown, som av mange huskes for voldsepisoden mot sin ekskjæreste Rihanna, legger seg mildt sagt på en helt annen linje.

«Haha, for en gjeng med tapere! Dette er en type mennesker som jeg ønsker kan gå foran en buss full av mentalpasienter i ukontrollert fart», er Browns svar i kommentarfeltet til en annen Instagrampost fra Chvrches, nemlig denne:

Fortsettelsen er ikke mildere:

«Kryp videre med deres egen usikkerhet og hat. Jeg er svart og stolt, og jeg vet at det gjør vondt for dere som strir med livet og fred, slik at dere er tvunget til å se min suksess. Dere er ikke engang #2. Husk at annenplass bare betyr at dere tapte først!! Tata. Ha det, bønder!»

Chvrches har ikke offisielt svart på tiraden fra Chris Brown, men gruppens frontfigur, Lauren Mayberry, har fått sin personlige innboks full av hatmail fra Chris Brown-fans, noe hun tar med stoisk ro.

«Sinte menn på Internett kan kalle alle navn de vil. Jeg mener fremdeles at vold i hjemmet er galt. Peace out, Internett. I morgen er en helt ny dag», skriver hun i et av innleggene under.

