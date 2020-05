Foto: KIM HEE-CHUL / EPA

K-popstjerne overrasket på Instagram

Jennie fra K-popgruppen BLACKPINK sanker millioner av likes etter at hun i helgen postet nesten 60 selfier på 15 minutter.

Nå nettopp

K-popsangeren Jennie har 27 millioner følgere på Instagram. Fredag overrasket hun dem med en mengde bilder, og fansen ser ut til å elske den massive postingen, skriver Teen Vogue.

Ikke overaskende fikk artisten millioner av likes og hyllester fra følgerne.

De ulike bildene som ble postet inneholder flere forskjellige antrekk og ulike poseringer. Flere bruker nå bildene som inspirasjon til egne selfier.

Hinter om comeback i sommer

Det er et år siden gruppen Jennie ut låten « Kill This Love», som fikk mye oppmerksomhet og millioner av strømminger. Selskapet YG Entertainment skal nå ha bekreftet at gruppen kommer med ny musikk i juni.

Fansen har i lang tid holdt kampanjer for å få artistene til å slippe mer musikk.

BLACKPINK debuterte med låten «BOOMBAYAH» i 2016 og har siden da fått mye oppmerksomhet verden over. Den Sørkoreanske gruppen har fire medlemmer og Jennie er gruppens rapper.

Publisert: 04.05.20 kl. 13:54

Mer om Instagram Musikk K-pop

Fra andre aviser