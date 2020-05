OMSLAGET: Dette er coveret til Grande og Biebers duett. Foto: Universal

Låtanmeldelse: Ariana Grande & Justin Bieber – «Stuck With U»: Søt bagatell

Ariana og Justin trives i hverandres selskap på denne ferske veldedighetsduetten.

Den siste tidens isolasjon har ikke bare vært kilde til kjedsomhet, men også kreativitet. Bare spør Ariana Grande og Justin Bieber, som her samarbeider for tredje gang. Resultatet er en søt bagatell du skal jobbe hardt for å mislike.

Grande har aldri vært fremmed for doo-wop-sjangeren, og «Stuck With U» høres først og fremst ut som en av hennes låter – hyperromantisk, umiddelbart hektende og nesten vektløs i uttrykket, med et nakent hammondorgel og ruskete gitar som enkle, men effektive drivkrefter.

Justin Biebers forrige plate – den dorske, søvngjengeraktige skuffelsen «Changes», som kom tidligere i år – fislet raskt bort i ingenting. Her lar han Ariana trekke det tyngste lasset, men stemmene deres kler hverandre unektelig svært godt.

«Stuck With U» er en lettvekter, for all del, og den vil ikke bli stående som noe høydepunkt i noen av artistenes respektive karrierer – verken lyrisk eller musikalsk.

Likevel: Som nok et lite lysglimt idet våren er i ferd med å ramle over oss for alvor, er dette en velkommen utgivelse.

At overskuddet fra singelen går til barn av frontkjempere som har fått livssituasjonen påvirket av coronakrisen, gjør det bare enda enklere å heie på duoen.

