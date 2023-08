Damon Albarn i Blur under Øyafestivalen.

Konsertanmeldelse Blur, Øya: Blur for drakta

Damon Albarn & co. er fortsatt i ferd med å finne sin plass i britpop- og musikkhistorien.

Et av de gledeligste gjenhørene denne sommeren var det Blur, av alle, som sto for.

Bandets niende studioalbum «The Ballad of Darren», som kom i fellesferien, lever på sett og vis opp til tittelen sin: Det henger en eim av voksenlivets alvor over skivas beste øyeblikk, men med øyeblikk av rampete nostalgi og gjennomgående høyt melodisk nivå attåt.

Mye tyder på at denne fjerde(?) gjenforeningen på 35(!) år er basert på overskudd og lyst. Damon Albarn har jo mildt sagt en rik musikalsk karriere å lene seg på, både som soloartist, i Gorillaz og på alskens sideprosjekter. Kumpanene Coxon, James og Rowntree synes også å ha funnet seg selv, enten det er gjennom musikk eller ost.

For undertegnedes del er bandets forrige Øya-konsert for nesten nøyaktig ti år siden – da kun med én ny låt i bagasjen (fantastiske «Under the Westway») – fortsatt et kjærkomment festivalminne. Den blir nødvendigvis målestokken for kveldens seanse.

Ting har skjedd siden siden sist. Ikke bare ankommer Albarn scenen ikledd briller og blazer – bandet starter like godt konserten med «The Ballad», en bittersøt og melankolsk rusler som muligens vil kunne sette tonen for kvelden.

Påfølgende «St. Charles’ Square» minner imidlertid mest om Bowie med stadig trangere nesebor. Til sammenligning blir den tidlige hiten «There’s No Other Way» noe kraft- og retningsløs på den store Øya-scenen. «Popscene» overbeviser heller ikke, der den flakser avgårde på en litt for stor scene.

Takk og lov for at Blur har et arsenal av briljante låter i bakhånd. «Beetlebum» innleder festen, men de neste sangene – nye som gamle – lever ikke opp til premisset. Selv Coxons glansnummer «Coffee & TV» oppleves småsur og uengasjert.

Men fra og med «Country House» går det meste på skinner. «Parklife», «To the End», «Girls & Boys». «This is a Low».

Dette er jo vaskeekte klassikere. Men de fremføres på en måte som ikke alltid oppleves altfor vendt mot publikum. «Tender» er en positiv overraskelse, men versjonen i Tøyenparken vil neppe vinne bandet nye fans.

Hvilket bringer oss til avslutningen. «The Narcissist» og «The Universal» angriper noenlunde samme problemstilling – fremmedgjøring, forfengelighet, den kapitalistiske kverna og håpet om noe annet – på helt forskjellig vis. Der og da er Blur verdens beste band.

Likevel, summa summarum: De var faktisk betraktelig bedre på Øya 2013. Som flere av oss, hvis vi skal være helt ærlige.

