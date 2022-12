POSERTE: Liam Payne og Kate Cassidy på rød løper i Royal Albert Hall i London tirsdag.

Liam Payne tok med ny flamme på prisgalla

Etter måneder med spekulasjoner viste popartist Liam Payne (29) og Kate Cassidy (23) seg sammen på motefest i London.

Payne og Cassidy poserte for fotografene under British Fashion Awards i Royal Albert Hall i London tirsdag, der de også ble fotografert hånd i hånd.

Det er første gang de to opptrer sammen i offentligheten, skriver London Evening Standard.

– Du ser fantastisk ut

Paret uttalte seg imidlertid ikke om forholdet, selv om de letter litt på sløret i egne sosiale kanaler.

Cassidy, som omtales som student og influencer, har nemlig selv delt bilde av seg og Payne på Instagram. Og bilde av at de leier hverandre på InstaStory. Hun beskriver kvelden som «herlig».

Payne skriver i en kommentar under bildet:

«Hvem er den heldige, flotte, unge mannen ved siden av deg? Nei, da – seriøst, du ser fantastisk ut. Og det kunne jeg bare sagt til deg, siden du sitter ved siden av meg på sofaen nå. men du vet, teknikk og telefoner og sånn.»

Kate Cassidy er ifølge britiske medier halvt britisk og halvt amerikansk, med fast base i New Jersey inntil for et par måneder siden. Nå bor hun angivelig i London.

Payne var tidligere kjæreste med popartist og TV-kjendis Cheryl Cole (38), som har et barn med.

Forholdet tok slutt i 2018, og kort tid senere forlovet Payne seg med modellen Maya Henry (22). Det endte i brudd i fjor sommer, men de fant tilbake til hverandre. I mai i år ble det imidlertid slutt på nytt.

Payne utgjorde One Direction sammen med Zayn Malik (29), Niall Horan (29), Harry Styles (28) og Louis Tomlinson (30). De tok verden med storm gjennom «X Factor» i 2010.

I 2015 bestemte imidlertid medlemmene seg for å ta en pause. Siden har de aldri startet opp igjen, men fortsatt hver for seg.

Tilbakeblikk på da boybandet herjet hitlistene: