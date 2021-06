TREKKER SEG: Stavernfestivalens sjef i tyve år, Roger Albin, selger sine resterende aksjer i festivalen til Sky Festivals, som nå blir eneeier i Stavernfestivalen AS. Her fotografert på Stavern i 2005. Foto: Alf Øystein Støtvig

Startet Stavernfestivalen: Nå selger han hjertebarnet

Roger Abin (52) startet Stavernfestivalen i 2001. Nå selger han sine siste aksjer i festivalen til Sky Festivals, etter nederlag både i retten og hos Norsk Kulturråd.

– Det har vært en utrolig fin reise. Stavern har vært en del av meg siden første festivaldag i 2001, men nå er det på tide å gi stafettpinnen videre. Jeg er glad for at Stavernfestivalen er i gode hender og ønsker Sky alt godt videre, sier Roger Albin til VG.

– To år uten festival har gitt meg tid til å tenke på et liv uten Stavernfestivalen. Det har åpnet for mange spennende tanker og ideer som jeg nå skal jobbe med, sier han.

Stavernfestivalen har gjennom årene vokst frem til å bli en av Norges største og mest profilerte festivaler og tok i 2019 imot over 80.000 publikummere over tre dager på Larvik Golf Arena.

2019 er også det foreløpig siste året at festivalen er arrangert på grunn av pandemien. Da omsatte festivalen for 104 millioner, og fikk et resultat før skatt på fire millioner.

Støtte-smell

Samtidig vil dette året også huskes for at Roger Albin ble saksøkt av de nye eierne i Sky Festivals – en sak Albin tapte og hvor han ble dømt til å gi fra seg 50 prosent av aksjene i festivalen.

Nå har altså Sky Festivals kjøpt den resterende halvparten av aksjene også.

En ny nedtur kom i fjor, da Stavernfestivalen søkte Kulturrådet for over 38 millioner kroner i Regjeringens kompensasjonsordning for avlyste arrangementer i 2020.

Stavernfestivalen fikk kun 4, 1 millioner kroner.

UTE AV FESTIVALDANSEN: Roger Albin, her i intervju med Christine Dancke i 2020. Foto: Jonathan Vivaas Kise

– Avgjørelsen om å selge har jeg tatt helt uavhengig av dommen fra 2020 og prosessen med Kulturrådet. Jeg har holdt på med Stavernfestivalen i 20 år. Nå følte jeg tiden var inne for å prøve noe nytt, sier Roger Albin.

LEGENDE I STAVERN: Neil Young er bare en av mange storheter som har spilt på Stavernfestivalen, i 2016. To år tidligere sto Bob Dylan på samme scene. Foto: Trond Solberg

Stavernfestivalen har for øvrig sendt inn klage på Kulturrådets vedtak rundt kompensasjonsordningen, men ennå ikke fått svar. Senest i forrige uke ga Kulturrådet beskjed til festivalen om at svarfristen for ettersendt dokumentasjon er utvidet.

– Vi har stor tro på det norske festivalmarkedet i årene fremover, og Stavernfestivalen er en sterk merkevare som vi brenner for å videreutvikle. Jobben er allerede godt i gang. Vi er fast bestemte på å gjøre Stavernfestivalen 2022 til den beste noensinne, sier Trond Opsahl i Sky Festivals.

Med oppkjøpet nå tar Sky et skritt videre mot å bli landets dominerende festivalaktør, med medeierskap i festivaler som Findings i Oslo, Festningen i Trondheim, Utopia i Stavanger, Idyllfestivalen i Fredrikstad og Landstreff Fredriksten i Halden.