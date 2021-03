BITER FRA SEG: Taylor Swift. Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Taylor Swift raser mot Netflix: − Dypt sexistisk

Serien «Ginny & Georgia» gjør narr av popstjernens kjærlighetsliv. Nå tar Swift et oppgjør med både serien og strømmegiganten.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Taylor Swifts kjærlighetsliv ble et tema fra tidlig av i hennes karriere – godt hjulpet av at tekstene hennes ofte syntes å omtale spesifikke forhold hun hadde vært i; en velkjent øvelse i popmusikken for artister av begge kjønn.

Nå har 31-åringen øyensynlig fått nok.

Mandag ettermiddag tar superstjernen et hardt oppgjør med Netflix-serien «Ginny & Georgia».

I siste episode av den populære serien faller replikken: «Du bruker opp menn kjappere enn Taylor Swift.»

Knust hjerte

Swift-fans har tatt til motmæle på Twitter, og nå altså popstjernen selv:

«Hei «Ginny & Georgia», 2010 ringte og ville ha sin daffe, dypt sexistiske fleip tilbake. Hva om vi bare slutter med å bryte ned hardtarbeidende kvinner ved å definere denne dritten som morsom», fråder Swift.

POPULÆR SERIE: «Ginny & Georgia» er mest sett på norske Netflix i skrivende stund. Foto: skjermdump fra Netflix

Hun tar også for seg Netflix, hvor hun slapp en dokumentar om seg selv i fjor, den hyllede «Miss Americana».

«Dette antrekket ser ikke søtt ut på dere», melder Swift, og legger til en emoji med et knust hjerte – og gratulerer sarkastisk med «Women’s History Month».

Swift skal angivelig være i et forhold med den britiske skuespilleren Joe Alwyn.

De to ble sammen i 2016. Hun har vært lite meddelsom om forholdet.

Netflix har foreløpig ikke kommentert kritikken fra Swift.