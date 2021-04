BEDRE FØR: Erlend Ropstad er noe helt for seg selv, men får det ikke helt til på sitt åttende album. Foto: MARTHE A. VANNEBO

Musikkanmeldelse Erlend Ropstad – «Da himmelen brant var alle hunder stille»: Åpner for brannslukning

Erlend Ropstad lager ikke svake album. Denne gangen er det tett på.

Av Tor Martin Bøe

På mange måter er Erlend Ropstad norsk musikks, eller rockens, svar på Lars Saabye Christensen. Med noen unntak. La oss komme tilbake til dem.

2020 må ha vært et særdeles merkelig år for en artist som virker å finne energien sin i å spille for folk, helst mange, helst sammen med band.

Allerede da Nationaltheatret satte opp stykket «Menneske, kjære menneske» midtveis i februar, var landet begynt å ta smittehensyn. Stykket, som kombinerte tekster av Nils-Øivind Haagensen og Ropstad sine låter, demonstrerte sistnevntes naturlige tilstedeværelse på en hvilken som helst scene. Det avslørte også hvor mye mer velfungerende poesi som er skrevet som poesi er, fremfor poesi skrevet som sangtekster.

Den høyreiste oslobaserte karen med den milde sørlandsdialekten har tekster som setter seg fast i kroppen. Vi snakker om en artist som kan brøle «Vi trenger mere vin. Vi trenger det nå.» Og få det til å fremstå som den viktigste setningen i hele verden akkurat der og da.

Utfordringen er at den gjentatte ganger Spellemannpris-nominerte Ropstad etter hvert har veltet over i noe nesten komisk pretensiøst. Samtidig som han gjentar seg selv. Forrige album, «Brenn siste brevet» (2019) tok i bruk indre og ytre flammer i tittel og låter. Årets utgivelse ulmer også. I Bruce Springsteen-klingende «I ly for livet» er det både et bål og en nakke som brenner. Samt noen som sier «det er viktig at vi er like som de fattige bjørkene i fjellet». Hva nå det skal bety.

Musikalsk er det solid. Gitarene peker tilbake til annetalbumet på norsk, «Her om Natta». En uredd tilnærming fra tradisjonell blues i åpningslåten, til stadionrop i albumets beste låt, «Svevde høyt der oppe». Svenske stjerner som Winnerbäck og Thåström føles i bakgrunnen. Ikke minst i tittelåten (hva i alle hundedager betyr forresten albumtittelen?)

Tekstene handler fremdeles om forelskelser i start- og sluttfasen. Om å følge noen hjem, om bakkebunner. Et forsøk på å skrive noe med mening om barna i Moria fungerer ikke helt for undertegnede, men intensjonene er gode.

Da er vi med dette med Lars Saabye Christensen. På samme vis som en av våre største nålevende forfattere har Erlend Ropstad en enorm og stødig produksjonskapasitet. «Da himmelen brant ...» er det åttende albumet på like mange år. Utfordringen er at han ikke klarer å holde kvalitativt følge. Han har flere virkelig solide album i sekken. Dette er, dessverre, ikke et av dem.

Men sannsynligvis kommer det vel noe nytt allerede neste år