NYT PAR: Rapper Yung Gravy og Sheri Easterling på MTV Video Music Awards i New Jersey natt til mandag.

TikTok-mamma på MTV-date med Yung Gravy

Sheri Nicole Easterling (46), kjent fra videoene til influencer-datter Addison Rae (21), dukket opp på MTV Awards med ung rappestjerne (26).

Publisert: Nå nettopp

Det ferske paret vakte oppsikt da de skred opp den røde løperen før prisdrysset i New Jersey natt til mandag – og kysset hverandre foran fotografene.

Mens Yung Gravy er rapper med 13 millioner månedlige lyttere på Spotify og 1,8 millioner følgere på Instagram, er Sheri Nicole Easterling influencer med over 1,1 millioner tilhengere på Instagram.

Enda mer kjent er influencer-datteren Addison Rae, som kan skilte med nær 40 millioner følgere på Instagram – og nær 90 millioner følgere på TikTok.

Rae deler ofte videoer av seg og moren, som denne:

Easterling og Yung Gravy har aldri før vist seg offentlig sammen før nå, men de skal ha funnet tonen tidligere i sommer. Han var invitert til MTV-gallaen, og inviterte henne med.

Matthew Raymond Hauri, som han opprinnelig heter, bekrefter forholdet overfor The Independent, der han gjør det klinkende klart at han liker eldre kvinner, og at hans nye flamme er «dronningen» i kategorien.

– Vi møttes på nettet og fant tonen med én gang, forklarer rapperen og hans 20 år eldre flamme til Cosmopolitan.

MinMote: Sjekk stjernenes antrekk på MTV-festen

Også People vier de to oppmerksomhet.

I VINDEN: Yung Gravy og Sheri Nicole Easterling.

Easterling presenterer seg som «enslig mor» på Instagram. Hun har i tillegg to sønner med sin fraseparerte ektemann, Monty Lopez (46). De ble skilt da Rae var liten, men giftet seg på nytt i 2017. Forholdet tok på nytt slutt i fjor, og bruddet er av det bitre slaget.

Det skapte furore og spekulasjoner i sosiale medier-verdenen da Addison Rae nylig valgte å slutte å følge både moren og faren på Instagram.

Årsaken til disputten er ikke kjent, men Easterling har kommentert datterens handling som «hjerteskjærende».

Addison Rae var ikke til stede på MTV-festen.

Fått med deg? Johnny Depp skapte også overskrifter etter festen