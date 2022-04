FAMILIE: F.v.: Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus og Tish Cyrus på Grammy Awards i Los Angeles i 2019.

Miley Cyrus’ foreldre skilles

Tish Cyrus (54) har søkt om skilsmisse fra country-ektemannen Billy Ray Cyrus (60) etter nesten 30 års ekteskap.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det melder TMZ, som viser til rettsdokumenter registrert i Tennessee i forrige uke.

Paret har fem barn sammen, deriblant superstjernen Miley Cyrus (29) og den litt mindre kjente popartisten Noah Cyrus (22).

I rettspapirene opplyser Tish Cyrus at hun og ektemannen ikke har bodd sammen på to år. Hun oppgir standardfrasen «uforenlige forskjeller» som begrunnelse for søknaden.

Det er imidlertid ikke første gang paret har kunngjort forestående skilsmisse. Billy Ray Cyrus søkte første gang i 2010. De fant da sammen igjen, før hun søkte i 2013.

Nå skal det altså være over og ut. Spekulasjonene om nytt brudd begynte å sirkulere da Tish før jul la ut familiebilde på Istagram – uten ektemannen.

Billy Ray Cyrus, som selv er veletablert countrystjerne og kanskje best kjent for hitlåten «Achy Breaky Heart» fra 1992, spilte sammen med Miley Cyrus i Disney-TV-serien «Hannah Montana».

Ingen i familien har kommentert skilsmissen offentlig.