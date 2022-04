POPULÆR: Lizzo på scenen med hitlåten «Good as Hell» under Global Citizen-festivalen i New York i 2021.

Lizzo dater ny mann

Artist Lizzo (33) bekrefter at hun fortsatt dater den mystiske mannen hun ble fotografert sammen med på Valentinsdagen.

Av Nora Viskjer

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I februar ble Melissa Viviane Jefferson, bedre kjent under artistnavnet Lizzo, fotografert mens hun holdt hender sammen med en mystisk mann utenfor Craigs restaurant i Hollywood.

Under et radiointervju på Andy Cohen Live mandag ble 33-åringen spurt hun fortsatt var sammen med den mystiske mannen. Da brøt «Good as Hell»-rapperen ut i latter før hun svarte:

– Ja, samme det, ja.

Cohen presset henne hardere på emnet og sa:

– Du er Lizzo, stor superstjerne, og denne personen, hvem enn denne personen er, er det vanskelig i forholdet?

Uten å avsløre hverken mannens navn eller jobb, ga Lizzo noe av et svar på spørsmålet hans.

– Hvis du har den rette personen, så nei. Ikke i det hele tatt, det er ikke engang en faktor. Det bør være gjensidig støtte uansett hva den personen gjør, forklarte popstjernen med over tolv millioner månedlige lyttere på Spotify.

Etter å ha blitt spurt om «den personen» var i mengden under sitt vertskap for Saturday Night Live tidligere denne måneden, spøkte hun: «Du er virkelig god til dette».

Lizzo har ikke identifisert hvem den mystiske mannen hun dater er.

Den amerikanske 33-åringen har vunnet en rekke priser, deriblant tre Grammy Awards, to Soul Train Music Awards, en Billboard Music Award og en BET Award.

Hun er også kjent for å fronte kroppspositivisme. For sine tolv millioner følgere på Instagram, og i et intervju med V Magazine i fjor, har hun vært åpen om gangene hun har blitt tilsidesatt på grunn av både vekt og hudfarge.