VINNER: Under den 63. Grammy-utdelingen, tidligere i år, stakk Megan Thee Stallion av med tre priser. Den gjeveste var «Best New Artist».

Megan Thee Stallion er ferdig som student

Rapperen (26) er ferdig å studere ved Texas Southern University og har fått en bachelor i helseadministrasjon.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Den amerikanske rapperen og låtskriveren Megan Jovon Ruth Pete (26), kjent som Megan Thee Stallion, har studert i flere år og er nå ferdig utdannet.

26-åringen har holdt fansen godt oppdatert under utdanningen, og i helgen inviterte hun dem til å se på seremonien hvor hun endelig fikk sitt bachelor-diplom.

– Jeg har gått på college i omtrent syv år, så når jeg endelig får den utdanningen vil det vise meg at uansett hva jeg tenker på, så kan jeg gjøre det, sa rapperen i et intervju med Coach Conversations tidligere i år.

«It's graduation dayyyy» skrev artisten på Twitter i helgen og delte bilder fra seremonien:

Rapperen delte også en video-lenke slik at fansen, som hun kaller «hotties», kunne se på seremonien. 26-åringen har tidligere fortalt at hun ønsker at ha med fansen under overrekkelsen av bachelor-diplomet.

Ønsket om å ha fansen strekker seg lengre enn tilskuere. 26-åringen har opprettet et stipend for unge amerikanske kvinner av farge som ønsker å studere. I tidligere intervjuer har hun fortalt at støtte fra kvinner i familien har vært viktig når hun har tatt utdannelsen, skriver TeenVouge.

26-åringen er født i South Park i Houston og har flere ganger snakket om hvor viktig utdanning er for henne. I 2020 havnet hun på Times sin liste over årets 100 mest innflytelsesrike personer.

Megan Thee Stallion, er kjent for sanger som «Savage» og «WAP» med Cardi B, sistnevnte lå 15 uker på VG-lista. Under årets Grammy-utdeling stakk hun av med prisen «Best New Artist».

Artist-kollega Cardi B gratulerer rapperen med helgens diplom-overrekkelse: