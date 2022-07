UTSOLGT: Det tyske bandet Rammstein entrer scenen på Bjerke Travbane i Oslo søndag kveld. Her fra Rammstein-konserten på Ullevaal stadion i 2019.

Hit ventes 60.000 søndag: − Gjør alt vi kan for å unngå kaos

Området rundt Bjerke travbane har ikke infrastruktur til å håndtere så store publikumsmasser, advarer Ruter. – Ikke sikkert det er nok kollektiv trafikk til alle, sier politiet før søndagens utsolgte Rammstein-konsert.

– Vi gjør alt vi kan for å unngå kaos, men det kommer til å bli mye mennesker, sier Jørgen Aas.

Han er sikkerhetssjef for den utsolgte Rammstein-konserten søndag kveld. 60.000 er ventet til konsertarenaen på Bjerke Travbane i Oslo.

Sist det tyske metalbandet besøkte Oslo for to år siden, fikk konserten terningkast 6 av VGs anmelder.

Pressekontakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen, sier til VG at de har advart mot å holde konsert på Bjerke Travbane.

– I utgangspunktet har vi sagt at Bjerke travbane ikke har infrastruktur til å håndtere såpass store folkemengder. Det kommer til å merkes når det er snakk om 60.000. Det er et stykke til t-banen, og våre busslinje 31, 58 og 60 kommer til å få omkjøring. Det er ikke et alternativ å stoppe bussene der, andre kollektivreisende skal også ha et tilbud i den perioden.

Ber folk være tålmodige

Han legger til at arrangøren selv setter opp shuttlebusser.

– Og vi har styrket våre t-banelinjer i området. Men den generelle oppfordringen må bli å være tålmodig.

Sikkerhetssjef Jørgen Aas forteller at shuttlebussene både til og fra travbanen, er utsolgt. Det er heller ikke parkeringsmuligheter i nærheten av arenaen.

– Det blir mange som må søke alternative veier hjem, og vi håper mange vil spasere. Jeg anbefaler at folk bruker litt tid ut fra arenaen, ikke press på mot utgangene. Ta det med ro, og ikke forvent å være hjemme i løpet av kort tid.

HIT KOMMER 60.000: Bjerke Travbane nordøst i Oslo.

Politiet: – Ikke sikkert det er nok kollektiv trafikk til alle

Operasjonsleder i Oslo-politiet, Gjermund Stokkli, sier til VG at det er satt inn en egen innsatsleder dedikert til konserten i søndag. De har også ekstra ressurser på stedet.

– Vi er der for å skape trygghet, og så håper jeg folk oppfører seg ordentlig og følger de anvisningene som kommer. Vi vet det kanskje kan bli et kapasitetsproblem på det kollektive for å få folk hjem derfra, så flere må nok påregne å måtte gå derfra og hjem. Det er ikke sikkert det er nok kollektiv trafikk til alle.

Han legger til at politiet ikke frykter store ordensproblemer, men at det er logistikken for å få folk hjem som kan bli hovedutfordringen.

SIST PÅ ULLEVAAL STADION: Rammstein i Oslo for to år siden.

Store ressurser i sving

Sikkerhetssjef Jørgen Aass sier de har et tett samarbeid med politiet.

– Vi har store ressurser i sving. Tilbudet på kollektiv transport er så langt unna det vi trenger, så vi har måttet lage et ekstraordinært apparat for å håndtere det sammen med politi og andre nødetater.

Han sier følgende til kritikken fra Ruter om at infrastrukturen ikke vil håndtere de store folkemassene:

– Det er ingen steder i Norge som håndterer en konsert på 60.000 mennesker uten å iverksette ekstraordinære tiltak, men det er klart: Hadde vi vært midt i sentrum, hadde det vært raskere å transportere folk inn og ut.

Konserten skulle opprinnelig bli spilt på Leangen travbane i Trondheim i fjor, men pandemien satte en stopper for planene. Arrangementet ble derfor flyttet til Oslo og Bjerke travbane 24. juli i år.