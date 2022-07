TILBAKE PÅ SCENEN: Sigrid turnerer verden rundt i år, for første gang siden 2019. Her på den britiske Glastonbury-festivalen i juni.

Sigrid doblet omsetningen i 2021

Det er fortsatt et stykke igjen til rekordåret 2019, men fjoråret ble et løft for artistens selskap.

Publisert: Nå nettopp

I 2019 hadde Sigrid Solbakk Raabe (25) over 30 millioner kroner i omsetning i sitt selskap Sala Music, som hun eier alene.

2022 er det første året siden da hvor hun kan bedrive innbringende konsertvirksomhet i samme omfang, med et nytt album i ryggen.

I mellomtiden har økonomien i selskapet uansett tatt seg opp. Omsetningen økte fra 7,4 millioner i 2020 til 13,9 millioner i fjor.

Resultat før skatt gikk opp fra 2,2 millioner i 2020 til 5,5 millioner i 2021.

Disse resultatene kunne vært ganske jevnstore, om det ikke var for at Sigrid i 2020 betalte tilbake 3,25 millioner hun hadde fått fra Kulturdepartementets corona-støtteordning.

Styrker egenkapitalen

I 2020 tok Sigrid like fullt ut et utbytte på 4,75 millioner. VG fikk da opplyst at pengene var brukt til kjøp av leilighet, og at utbyttet ble tatt ut basert på det gode 2019-resultatet – 8,1 millioner før skatt.

I 2021 ble det tatt ut et utbytte på mer beskjedne 86.000 kroner. Samtidig er egenkapitalen i selskapet styrket med 4,2 millioner, og ligger nå på 6,3 millioner.

Gjelden er kraftig redusert, fra 17 millioner til 3,5 millioner.

Investering i aksjer har gitt en verdiøkning på en kvart million.

Lønnskostnadene ligger som før på 1,5 millioner. Selskapet har kun ett årsverk.

I oppstartsåret 2017 hadde Sala Music 7,2 millioner i omsetning. Dette mer enn doblet seg i 2018, til 16,2 millioner.

Resultat før skatt de to årene var på henholdsvis én million og 3,6 millioner.