FINDINGS: Dagny Norvoll Sandvik, kjent som Dagny, er en norsk popsanger som ble berømt med sin debutsingel «Backbeat». Her under Findings i 2018.

Dagny-konsert avlyst grunnet SAS-streik

Artist Dagny (31) kommer ikke til å spille på Midnattsrockens festival i Lakselv fredag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det deler artisten selv på Instagram fredag formiddag.

«Jeg er så lei meg for at det ikke blir konsert hos dere i kveld pga. den pågående SAS-streiken. Jeg, og hele bandet/teamet, hadde gledet oss veldig, veldig. Stian og hele midnattsrocken gjorde virkelig ALT de kunne for å få det il, men til slutt lot det seg dessverre ikke gjøre – til alle stores fortvilelse».

På Instagram skriver Dagny til sine over 70.000 følgere at hun vil bruke den ledige tiden til å ta våttkort for kajakk – noe hun har ønsket å gjøre i tre år.

VG har prøvd å komme i kontakt med Dagnys manager, men har ikke fått noe svar.

På Midnattsrockens hjemmeside står Dagny fortsatt oppført:

«Mange av artistene, inkludert headlinere, er sikret og klare. De kommer til Midnattsrocken! Vi jobber nå på spreng for å lande de siste. Vi jobber med mange løsninger, blant annet privatfly. Vi gjør ALT vi kan for å få alle på plass! Scenen er klar, nesset er klart, vi er klare!».

Det var mandag 900 SAS-piloter gikk ut i streik. Siden da har hundrevis av SAS-avganger blitt rammet, og ingen av partene har vært villige til å sette seg ved forhandlingsbordet igjen. Riksmekleren har foreløpig heller ingen planer om å ta kontakt med partene i konflikten:

– Det er ingen grunn til at det skal skje per nå, opplyser Riksmeklerens kontor til NTB fredag.

– Generelt når det er streik er det kontakt mellom megler og partene og det jobbes på bakrommet. Hvis partene i SAS nærmer seg en løsning kan det være de tar kontakt, men det ser helt låst ut nå, sier de videre.

