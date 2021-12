DØD: John Miles døde søndag. Han ble 72 år gammel.

Rockestjernen John Miles er død

John Miles er død. Han ble 72 år gammel.

Av Jørn Pettersen

Det skriver hans nærmeste familie på rockestjernens offisielle facebook-side mandag.

– Han var en kjærlig ektemann, far og bestefar. Han vil bli dypt savnet, skriver familien videre.

Flere britiske medier omtaler også dødsfallet, deriblant BBC.

Han er mest kjent for sine ballader – og for sitt samarbeid med Tina Turner, Jimmy Page, Joe Cocker og Andre Botticelli.

John Miles som mange vil huske for sangen «Music Was My First Love And It Will Be My Last», døde fredfylt på søndag med sin familie rundt seg, skriver Daily Mirror.

PÅ MOMARKEDET: I november 1998 var John Miles på Momarkedet i egenskap av bandleder for Tina Turner. Da ble hanm avfotografert sammen med vår egen klassiske stjerne, Ole Edvard Antonsen.

John Miles etterlater seg kona Ellen som han var gift med i over 50 år, to barn og to barnebarn.