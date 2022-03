DØD: Tommy Lorange Ottosen døde på St. Olavs hospital der han siden nyttårsaften har han vært innlagt i påvente av en lungetransplantasjon

Tommy Tokyo er død

Musikeren Tommy Lorange Ottosen, bedre kjent som Tommy Tokyo, er død. Han ble 50 år.

Av Sindre Camilo Lode

Det melder Nidaros tirsdag ettermiddag.

– Ottosen døde på St. Olavs hospital der han siden nyttårsaften har han vært innlagt i påvente av en lungetransplantasjon, men dessverre ble det for sent, skriver hans manager Terje Pedersen på Facebook.

– Han var den mest lidenskapelige fyren jeg noensinne har møtt, og det er ingen jeg har diskutert, kranglet, ledd og grått så mye med som ham. Tommy elsket engasjement, og i situasjoner der vi var uenige så ble han glad om jeg ble sint og viste følelser, og det var sånn han var. Hundre prosent ekte, skriver Pedersen.

Ottosen var under artistnavnet Tommy Tokyo nominert til spellemann to ganger, og vant i kategorien rock i 2013 med albumet «And the Horse Came Riderless». Et album som VGs anmelder i sin tid ga terningkast fire og som han omtalte som like ettertenksom som Neil Youngs milde «Harvest Moon».

Han var også nominert to ganger under artistnavnet Tommy Tokyo & Starving for my Gravy.

Manager Pedersen skriver videre på Facebook at artisten jobbet med et nytt dobbeltalbum med 20 låter som skulle markere Ottosens 20-årsjubileum som artist.

– Det albumet har vi, sammen med produsent Gøran Grini, spilt inn, og i morges, omtrent samtidig som han dør, sendte Kai Andersen den siste miksen. For å sitere en annen artist Tommy respekterte svært høyt, nemlig Anne Grete Preus: – Verden er grunnleggende urettferdig!

– En hedersmann er borte. Dette er dypt sørgelig. La oss hedre hans minne, avslutter Pedersen innlegget.