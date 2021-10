R&B-artisten R. Kelly selger fortsatt millioner av album.

Femdoblet albumsalget etter overgrepsdom

Sangeren R. Kelly (54) har femdoblet salget av musikken sin etter at han ble kjent skyldig i menneskehandel.

Publisert: Nå nettopp

28. september annonserte en jury i New York at de mener R. Kelly i flere tiår har rekruttert unge kvinner og mindreårige jenter for seksuelle handlinger og å produsere overgrepsmateriale, ifølge The New York Times.

Ifølge avisen kan R. Kelly få flere tiårs fengselsstraff.

Tjener fortsatt på musikken

Etter kjennelsen sprakk skal salget av musikken hans ha tatt helt av. Flere utenlandske medier melder at sangerens albumsalg har økt med 517 prosent etter dommen.

Fox Business skriver at flere er sjokkerte over at en slik dom fører til flere avspillinger.

I tillegg skal antall streams ha økt fra 11,2 millioner til 13,4 millioner.

I RETTEN: Kelly avviser alle anklager.

Kellys sanger er fremdeles tilgjengelige på de fleste strømmetjenester, inkludert Spotify og Apple Music. Google har imidlertid utestengt han fra YouTube, skriver Rollingstone.

Musikken hans er likevel tilgjengelig på kanalen fortsatt gjennom uoffisielle kontoer.

Kjent skyldig

Rettssaken mot 54-åringen, som har vært varetektsfengslet siden han ble tiltalt, startet i midten av august og varte i rundt en måned.

Anklager om seksuelle overgrep av mindreårige jenter har sirkulert rundt artisten siden 1998.

SKYLDIG: Juryen har kjent R. Kelly skyldig i menneskehandel.

Aktoratet mente at artisten og hans «indre krets» jobbet i mer enn to tiår i flere stater, for å promotere ham og å rekruttere jenter og unge kvinner for seksuell utnyttelse og å produsere overgrepsmateriale.

R. Kelly satt stille da han ble funnet skyldig på alle ni tiltalepunkter om menneskehandel og utpressing, skriver The New York Times. Ansiktsuttrykket var skjult bak munnbindet.

Kelly avviser anklagene. Forsvareren hans sier ofrene er bitre tilhengere som samtykket til sex, men ble hevngjerrige etter at forholdet til artisten tok slutt.

Avisen skriver at kjennelsen er et stort #MeToo-gjennombrudd for svarte kvinner i USA. De fleste kvinner som har vitnet mot R. Kelly er svarte amerikanere.