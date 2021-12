HAR DET TUNGT: Ole Edvard Antonsen og hans juleturne-kolleger har det tungt om dagen og må avlyse på rekke og rad på grunn av smittevernrestriksjonene.

Norske artister avlyser julen

Over tyve juleturneer er kansellert denne uka på grunn av de nye og strenge smittevern-restriksjonene. - Utrolig tungt, sier Ole Edvard Antonsen.

Av Stein Østbø

I 13 år har vårt trompetess reist landet rundt i førjulstiden med «Desemberstemninger», i år med fjorårets «Stjernekamp»-vinner Knut Marius Djupvik og «Norske talenter»-vinner Stine Hole-Ulla.

– Vi var veldig i tvil om vi skulle avlyse, vi var jo godt i gang med turneen. Men etter hvert brer det seg en usikkerhet og uro internt rundt om dette er noe gøy. Er det riktig å fortsette? Vi mister litt overskudd, rett og slett. Jeg har utrolig respekt for vårt publikum og vil ikke være den som påfører dem en smitterisiko. Totalbelastningen for alle sammen og samfunnsansvaret gjorde at vi bestemte oss for å kansellere resten av turneen, forteller Ole Edvard Antonsen.

Han forteller at henvendelsene og spørsmålene fra folk har vært mange.

- Det går i alt fra at det ikke blir jul før vi har kommet, til de som sier rett ut at om de kan få refundert billettene, så velger de det. Selv om vi hele tiden er veldig nøye med smittevern - vi tar ikke av munnbindet før vi har gått inn på scenen - så har vi opplevd en «no show»-effekt også på våre konserter. Mange er engstelige, fastslår han.

Nå har Ole Edvard Antonsen håp om at kulturminister Anette Trettebergstuen stiller opp for en skadeskutt bransje.

- Det er utrolig tungt ikke å vite hva man går inn i, og hva vi skal forholde oss til i forhold til kompensasjons- og stimuleringsordningen. Det har vært litt utydelig, iallfall inntil i går, hva kulturministeren har ment. Vi har vært veldig frustrerte over dette, vi forsøker bare å gjøre en så god jobb som mulig og levere et maksimalt bra produkt, sier Ole Edvard Antonsen.

- Jeg har tiltro til at kulturministeren forstår bransjen vår og er trygg på at hun vil komme med gode ordninger, men det er viktig at disse ordningene har klare kriterier og ikke baserer seg på skjønn, samt at de kommer fort på plass, ikke at det drøyer slik det gjorde med Kulturrådet i forrige omgang.

Kulturminister Anette Trettebergstuen uttalte i en debatt i Dagsnytt 18 onsdag kveld at de håper den nye forskriften rundt kompensasjonsordningen er klar før jul.

Disse er blant dem som nå må avlyse:

* «Desemberstemninger» med Ole Edvard Antonsen, Knut Marius Djupvik og Stine Hole-Ulla

* «An American Holiday» med Adam Douglas, gjest Tora.

*«Julegaven» med Trine Rein og Adrian Jørgensen.

* Helene Bøksle

* Silya Nymoen.

* Kurt Nilsen

* Secret Garden

* Odd Nordstoga

* «Organisten inviterer til jul»

* Frode Alnæs

* Gospel Explosion Christmas

* Putti Plutti Pott

* Hekla Stålstrenga

* «En julekonsert» med Chris Medina, Pernille Øiestad, Eirik Næss og Lars Støv

* Trygve Skaug

* Sigrid Moldestad

* Ingrid Olava

* «Hannes jul» med Hanne Krogh

* Eva Weel Skram

* «Julenatt» med Jørn Hoel, Wenche Myhre og Emil Solli-Tangen.

* Knut Anders Sørum

* «Vår jul» med Torstein Sødal, Maria Arredondo, Gaute Ormåsen, Christian Ingebrigtsen og Tine Thing Helseth.

* «Tusen julelys», Atle Pettersen

* «Stille natt, hellige natt» med Aleksander Rybak, Ingrid Berg Mehus, Maria Haukaas Mittet, Hans Marius Hoff Mittet og Rune Larsen.

* «Snøen laver ned». Kim Rysstad