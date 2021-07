DET DE ER: Aqua lager årets Pride-låt for København ved å ødelegge en allerede langt over velfungerenede låt. Foto: DECKID

Ukens låter uke 28: Aqua, Iron Maiden, Swedish House Mafia og Billy Bragg

Ødelagte og dekonstruerte coverlåter, overraskende comeback og en rørende, ektefølt pianoballade. I tillegg til helt ny og strålende Iron Maiden. Det er noe av det VG har hørt på denne uken.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

Swedish House Mafia - «It Gets Better»

Svenskenes nest største EDM-suksess sampler Nancy Sinatra i «comeback-låten» (og får samtidig sin første samkreditering med Lee Hazlewood). Betraktelig dunklere og hardere enn det allstedsværende liftoffmonsteret «Don’t You Worry Child» (2012) . Faktisk vil jeg si at de legger seg tettere på Leftfield, Chemical Brothers og Prodigy enn de store stadionløftene de drev med tidligere. Ting blir faktisk bedre.

Shakira - «Don’t Wait Up»

Shakira har derimot fått bistand fra Dua Lipa-bakkvinne Emili Warren Schwartz til sin første hel-engelske låt på sju år. I en like mørk og dunkel klubbsak som den svenske husmafiaen. «Don’t Wait Up» er minimalistisk popseleganse som ikke gjør skam på noen av de involverte. Den skulle bare vært enda mer ovenpå.

Aqua - «I Am What I Am»

Nok et slags comeback: Aqua har gått i studio for å covre «La Cage aux Folles»-høydepunktet som Gloria Gaynor senere løftet til enda større høyder. Lene Nystrøm er selvsagt ikke i nærheten av sistnevnte vokale voldsomheter. Likevel er det produksjonen her er som virkelig katastrofalt fjerner hele gleden, stoltheten og selvfølelsen i originalen. Dette tafatte forsøket er den offisielle pridelåten 2021 for København. De hadde fortjent bedre.

BRØDRENE WALKERS?: Nei, det er ikke Alan Walkers tre brødre, men derimot Swedish House Mafias første promobilde på nærmere ti år. Foto: UNIVERSAL

Willow & Avril Lavigne + Travis Baker «Grow»

Den nye generasjonen familien Smith fortsetter å ta over verden. «Grow» har egentlig ikke en eneste original tanke i bunn. Derimot har denne poppunkete «kunne vært en sitcom-intro»-saken et imponerende smittende energioverskudd som, eh, vokser. Enkelt, javisst. Men «enkelt» trenger ikke å være synonymt med «simpelt».

Iron Maiden - «The Writing On The Wall»

Enda et band ut av «dvale». Første nye musikk fra Maiden på nærmere seks år er et seks minutter langt epos om dommedag som ved første lytt ikke helt overbeviser. Det er først når man legger til den animerte videoen at man virkelig anerkjenner dens episke kvaliteter. Inkludert et greit «Good Omens»-nikk med apokalypsens fire ryttere på motorsykkel. Om man synes Kvelertak har hørt mye på Maiden før, kan man vel trygt si at det nå høres ut som om britene nå også har hørt en del på Kvelertak.

Marja Mortensson - «Johtelohke - The Migratory Route»

Den virkelig unike i NRKs merkelige musikksatsning «De neste» kan enklest beskrives som en litt vanskelig tilgjengelig Bjørk. Det har ingenting med den samiske vokalen å gjøre, men at Marja Mortensson krever tilstedeværelse i musikken. Og gir samme uforlignelige belønning som den islandske poprariteten. Første singel fra hennes kommende album er sju og et halvt minutt komprimert orkesterverk som trioen Mortensen, Herskedal og Janssønn løfter sammen med Kringkastingsorkesteret. Den krever bare at man ikke bruker den som møbel.

GRÅTT TIVOLI: Billy Bragg er mer fargerik musikalsk enn bildene plateselskapet hans klarer å ta av ham. Foto: COOKING VINYL

Radiohead «Creep Very 2021» (Thom Yorke Remix)

Coverlåt. Igjen. Bandet framfører 1992-originalen ambivalent og nysgjerrig, med ujevne mellomrom. Denne dekonsturerte og sjøsyk på nachspiel-uthalingen av Radioheads eneste hit er enda mer full av angst og beven. Thom Yorke har derimot strukket en akustisk versjon ut til ni minutter og lagt til dystre analoge synther. Ekstremt seint, og med umerkelig framdrift. . Veldig 2021, javisst. Men idéen er bedre enn gjennomføringen.

Post Malone - «Motley Crew»

I en parallell virkelighet skulle Austin Richard Post stått foran 23.000 begeistrede fans i Bergen omtrent på denne tiden. I denne virkeligheten kan han oppleves på kino sammen med Jason Statham. Samt i hans andre låt med en helt vidåpen Mötley Crue-referanse (okei, så er «Tommy Lee» et samarbeid). Den høres ut som om 26-åringen har hatt lyst til å lage en låt som heter «Motley Crew». Og så basert resten rundt den tynne idéen. Tommy Lee er med videoen. Beaten er fin til alle typer bilkjøring. Totalen er et veritabelt underskuddsprosjekt.

Billy Bragg - «I Willl Be Your Shield»

Foregangsmannen i det keitete og ekte er tilbake. Her nærmer han seg Nick Cave - i saktmodighet og kontemplasjon, ikke i vokal. Selv om Bragg er en mye sterkere vokalist enn han får honnør for. Uansett: Dette er utvilsomt den vakreste og mest medrivende låten som kommer ut denne uken. Kanskje hele måneden. Uavhengig av om man skal ha ferie, er ferdig med ferie eller rett og slett ikke har råd til ferie.