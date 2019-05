VG anmelder Eurovision Song Contest-finalen låt for låt

26 land deltar. Ett vinner. VGs anmelder vurderer innsatsen fortløpende.

Den 64. utgaven av verdens største musikk-konkurranse finner sted i Tel Aviv nå.

Torsdag sørget KEiiNOs Tom Hugo Hermansen (40), Alexandra Rotan (22) og Fred Buljo (31) for at Norge gikk videre med i konkurransen – etter at Hermansen bommet på teksten i første refreng.

VGs anmelder ga derimot KEiiNO terningkast tre. I kveld kjemper Norge mot land som Sverige, Danmark og Russland under lørdagens finale i Tel Aviv. Norge er land nummer 15 ut i kveld. Våre nærmeste nordiske konkurrenter, Danmark og Sverige, kommer før Norge, mens Island er nummer 17 ut.

Les VGs musikkanmelder Tor Martin Bøes dommer her:

Foto: JACK GUEZ/AFP

1. Malta

Michela – «Chameleon»

Hun kan absolutt ikke danse. Egentlig er hun ikke noe særlig til å synge heller. I alle fall ikke når det gjelder en slik jubalongsjanger. Men som Maltas vinner av «X-faktor» har Michela Pace vært nødt til å ta mikrofonen i denne fjomsete galskapen. Det gjør hun akkurat passe balansert småsurt. Det gjør ingenting når det meste er både skakt og skjevt i Maltas tøysete strandbarprosjekt. Fraværet av selvhøytidelighet løfter den. Forglemmelig, men ganske gøyalt også.

Foto: JACK GUEZ/AFP

2. Albania

Jonida Maliqi – «Ktheju tokës»

Dette bidraget kunne sklidd rett inn i en alternativ versjon av «Game Of Thrones». Den versjonen der Daenerys trussel om drageild viser seg å bare være en sangkonkurranse – der motstandernes indre organger smelter når «Ktheju tokës» spilles opp over anlegget. Selv om flyktningbudskapet er godt for de som har Google Translate (eller albansk språkkompetanse), får sjøsyke blokkfløyter og et malplassert bruk av synthhorn hele greia til å høres ut som et angrep fra kveldens underligste piratskute. En skute av ulende kaos.

Foto: JACK GUEZ/AFP

3. Tsjekkia

Lake Malawi – «Friend of a Friend»

Tsjekkias internasjonale konsept (de skriver ordet for venn på en million språk på slutten) tar bandnavnet fra en 30.000 kvadratkilometer stor innsjø britene fremdeles tror de oppdaget. Vokalisten har så markert London-aksent at man kunne mistenkt denne vennen av en venn av en venn å være Blur-frontfigur Damon Albarn. Mens låten høres ut som noe franske Phoenix kunne ha glemt igjen i et studio: Passe enerverende, hjerneklistrende og litt i overkant enkel. I tillegg til en usynlig, men sentral keyboardist. Det er en passe blid poplåt, passe gledelig framført i så mye fargeglede at man lurer på om det er reklame for stilige hårprodukter.

Foto: Sebastian Scheiner/TT NYHETSBYRÅN

4. Tyskland

S!sters – «Sister»

Tyskland har dessverre glemt å sende med anvisninger for sceneshow og koreografi. De prøver å ta igjen forglemmelsen med vokal intensitet. Og det skal de ha: De synger surest i starten, duoen med nesten samme navn som låten sin. Og «surt i starten» er mer regelen enn unntaket i denne konkurransen. Låten handler om å innse at man ikke må tråkke hverandre ned, men heller løfte sammen. Hvilket er helt riktig. Men Carlotta Truman og Laurita Kästel, som ikke-søstrene heter, får det liksom ikke helt til likevel. Selv om de prøver. Og prøver. Det er traust, trygt og langtekkelig. Til tross for at de i følge teksten ser flammer i hverandres øyne. For øvrig: Noen må seriøst få lagt inn forbud mot ildreferanser i denne konkurransen snart.

Publisert: 18.05.19 kl. 21:24 Oppdatert: 18.05.19 kl. 21:36