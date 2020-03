OVERVELDENDE RESPONS: Kristian Kristensen spilte inn hele 200.000 kroner på den virtuelle konsertscenen Koronerulling mandag kveld. En hel musikkbransje i arbeidskarantene begynner samtidig nå å merke krisepakken fra norske myndigheter. Foto: Øyvind Nordahl Næss / VG

Millionene strømmer inn til norske artister

Kristian Kristensen satte ny virtuell konsertrekord med 200.000 innsamlede kroner mandag kveld. Samme dag fremskyndet GRAMO utbetalingen av nær 74 millioner kroner til norske artister. Krisepakken til et fullstendig nedstengt norsk musikkliv rører på seg.

GRAMO er musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå og samler inn penger fra offentlig fremføring av musikk og radiospilling. Hvert år deler de ut et beløp i 100-millionersklassen tilbake til sine medlemmer.

På sine hjemmesider forteller GRAMO nå at de har fremskyndet utbetalingen for 2019 på grunn av coronakrisen. Neste utbetaling vil dessuten også bli tidligere enn vanlig, i mai. Dette er såkalt etterutbetaling for de siste fire årene som GRAMO siden forrige utbetaling har funnet deltagere eller eiere på.

De siste to ukene har flere og flere artister bokstavelig talt strømmet til Internett for å holde konserter på Facebook-sider som Koronerulling og Brakkesyke 2020. Erlend Ropstad samlet inn over 118.000 kroner søndag kveld, mens Kristian Kristensen fikk inn over 200.000 kvelden etter.

På det meste var det 3000 som fulgte Kristensens konsert.

For en uke siden rykket myndighetene ut med en krisepakke på 900 millioner kroner, hvorav 300 millioner går til kulturlivet. Pakken ble møtt med blandede reaksjoner hos kunstnerorganisasjonene.

– Dette er langt fra nok! Dersom kulturministeren ønsker å ha et kulturliv nå coronakrisen er over, må det sterkere skyts til. Vi trenger 900 millioner til kulturlivet alene, hvis vi skal sikre at det er arbeidsplasser å gå tilbake til, sa administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen til VG.

Hans Ole Rian i Creo er enig i at pakken til kulturlivet er altfor liten.

– Her burde Stortinget i det minste lyttet til mindretallet på Stortinget, som foreslo bedre løsninger. Et mindretall bestående av AP, SV og SP foreslo i tillegg at kompensasjonsordningen skal omfatte alle virksomheter, også underleverandører, og at det skal legges til rette for en kompensasjon for kulturinstitusjoner med mer enn 50 prosent offentlig støtte, sier Rian til VG, som også ser lyspunkter.

– Vi er veldig fornøyde med ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 prosent av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G, sier Rian.

Videre er han tilfreds med at det har kommet en ordning for de samme gruppene som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag fire.

– Dette etter samme regler som arbeidstagere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende, og at disse gruppene gis sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler, sier Hans Ole Rian som forventer at regjeringen legger frem en ny pakke i løpet av uken.

GramArts konstituerte leder, Marius Øvrebø-Engemoen, frykter at krisepakken retter seg for mye mot arrangørleddet i live-bransjen enn til hele næringskjeden. 300 millioner kroner er ikke nok for en bransje som nesten over natten har mistet sine inntekter, mener han.

– Virke og NEMAA har begge regnet på hvilket tap musikkbransjen har opplevd og vil oppleve i de kommende månedene. Disse anslagene overstiger langt det bevilgede beløpet. Vi støtter derfor de øvrige organisasjonenes i kravet om at størrelsen på krisepakken må økes betraktelig, sier GramArts Marius Øverbø-Engemoen.

Det er Norsk kulturråd som har fått i oppgave å forvalte kompensasjonsordningen på 300 millioner kroner. De opplyser at det i første omgang vil bli mulighet til å søke på avlyste arrangementer i perioden fra 5. mars og ut april, men at dette kan utvides om situasjonen vedvarer.

Kulturrådet har tidligere signalisert at de ikke kommer til å trekke tilbake utbetalinger som allerede er gjort for å planlegge arrangementer i denne perioden.

Musikkindustriens næringsråd (MIR) vedtok for øvrig i et møte før helgen å gjennomføre en kartlegging av konsekvensene for norsk musikkbransje som følge av den globale corona-pandemien. Kartleggingen vil gjennomføres av professor Anne-Britt Gran og musikkviter Audun Molde. Det melder norsk musikkbransjes eksportorganisasjon, Music Norway.

På et annet sted i kulturfeltet opplyste Norsk filminstitutt tirsdag at de deler ut 14 millioner ferske kroner i manusutvikling som følge av coronakrisen. Søknader her behandles fortløpende og med maksimalt 3 til 4 ukers behandlingstid.

