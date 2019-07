I NORGE: Michael Jackson på Valle Hovin i Oslo i 1997. Foto: Mattis Sandblad / VG

Michael Jackson-fans saksøker «Leaving Neverland»-anklagerne

Tre Michael Jackson-fanklubber i Frankrike har gått sammen om å saksøke Wade Robson og James Safechuck som i dokumentaren «Leaving Neverland» anklager Jackson for seksuelle overgrep.

Fanklubbene hevder at Robson og Safechuck med urett har skadet popkongens rykte. En advokat for klubbene, Emmanuel Ludot, sier ifølge AP at han prøver å få dem dømt etter en fransk lov mot offentlig fordømmelse av en avdød person. Klubbene krever kun én euro hver i symbolsk erstatning.

Ludot sammenligner ifølge Deadline anklagene mot Jackson med lynsjing av hans karakter.

Det ble holdt høring i en rett i Orleans utenfor Paris torsdag, der en advokat representerte Robson og Safechuck. De to beskrev i den omstridte HBO-dokumentaren hvordan Michael Jackson skal ha misbrukt dem i årevis mens de var barn og i tenårene. Boet etter Jackson har avvist påstandene og har sendt et brev for å støtte det franske søksmålet.

I mai avviste en føderal dommer i USA Jackson-boets krav mot HBO om umiddelbar voldgift.

Ifølge Deadline støtter regissør Dan Reed påstandene i dokumentaren.

– Det har kuet hverken meg eller HBO. Jeg står for hvert sekund av filmen, og det gjør HBO også, sier han til filmnyhetsstedet.

Siden loven er annerledes i USA, kan ikke HBO saksøkes for ærekrenkelse når Jackson er død.

Den avdøde popstjernens familie har flere ganger gått ut mot Reed, Channel 4 og HBO fordi de ikke har fått komme til orde i filmen. Kort tid før dokumentaren ble vist, leverte boet etter Michael Jackson et søksmål på svimlende 865 millioner norske kroner, og hevdet HBO brøt en kontrakt fra 1992.

Der stod det angivelig at TV-kanalen forpliktet seg til aldri å sette Jacksons navn i et dårlig lys, ved aldri å «komme med nedsettende kommentarer om artisten eller noen av hans representanter, agenter eller forretninger eller foreta seg noe som kan skade eller nedvurdere eller forårsake en negativ oppfatning av artistens rykte».

Michael Jackson døde 25. juni 2009. De tre fanklubbene som nå saksøker er The Michael Jackson Community, the MJ Street og On The Line.

Publisert: 06.07.19 kl. 16:53