MEST LYTTET TIL: Aubrey Drake Graham i aksjon i Oslo Spektrum i mars 2014. Foto: Frode Hansen, VG

Drake er tiårets mest populære på Spotify

Musikkstrømmetjenesten har sluppet en oversikt over artistene som er mest lyttet til det siste tiåret.

Nå nettopp

Helt på toppen av listen finner vi Drake som også vant pris for beste rap-låt på Grammy-utdelingen i februar.

Ed Sheeran kommer på andreplass som strømmetjenestens mest strømmede artist på verdensbasis mellom 2010 og 2019. På tredjeplass kommer Post Malone. Ariana Grande er på fjerdeplass og Eminem kaprer femteplassen for tiåret.

De mest strømmede låtene dette tiåret er: «Shape of You» med Ed Sheeran, «One Dance» med Drake, Kyla og WizKid, «Rockstar» med Post Malone featuring 21 Savage, «Closer» med Halsey og The Chainsmokers og på femteplass «Thinking out Loud» med Ed Sheeran.

Post Malone er den mest strømmede i år, med over 6,5 millarder strømmer på verdensbasis. Om man ser på bare året 2019, er Billie Eilish på andreplass med drøyt 6 milliarder og Ariana Grande på tredjeplass.

Grande er også den mest strømmede kvinnelige artisten for hele tiåret, med Rihanna og Taylor Swift hakk i hæl.

De mest strømmede låten i 2019 er «Señorita» med Camila Cabello og Shawn Mendes på førsteplass, «Bad Guy» med Billie Eilish på andre og «Sunflower» med Post Malone og Swae Lee på tredje.

Publisert: 04.12.19 kl. 09:51

