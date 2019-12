LEVENDE LEGENDE: Elton John, her på scenen i Bergen i juni i år. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Elton John fikk raseriutbrudd under konsert

Elton John (72) så rødt da de australske sikkerhetsvaktene fjernet en kvinne fra salen.

Den britiske popkongen turnerer for tiden i Australia med «Farewell Yellow Brick Road», og opptrinnet fant sted i HBF Park søndag. På Twitter spres et videoopptak der man kan høre Elton John rope og skjelle ut sikkerhetsvakter.

Årsaken til at vaktene fysisk gikk inn for å fjerne den kvinnelige gjesten, er ikke kjent, skriver Billboard og nettstedet LiveForMusic.com. Sikkert er det at hendelsen terget artisten noe voldsomt.

– Hei, dere to vakter med den jenta, fuck off! Ta henne tilbake hit øyeblikkelig! tordnet Elton John, mens det øvrige publikumet klappet og heiet på ham.

– Idioter! Dere er begge idioter. Man behandler ikke jenter på den måten. La henne være, tullinger, fortsatte stjernen, som så sent som i sommer opptrådte på Koengen i Bergen.

Artistveteranen ropte også skjellsord han senere under konserten beklaget å ha brukt.

– Unnskyld for at jeg brukte (...)-ordet. Det er bare det at jeg hater når mennesker blir forulempet, særlig når det gjelder kvinner og sikkerhetsvakter. Jeg har uansett lite til overs for sikkerhetsvakter.

Hva som skjedde med kvinnen etter Eltons utbrudd, er uvisst. En talsmann for VenuesVest, som eier konsertlokalet, skal senere ha uttalt til pressen at sikkerheten ble ivaretatt på rett måte, og at vaktene som tok grep, handlet i tråd med reglementet.

Fortsatt hissig

Daily Mail skriver at popstjernens humør var av det lettantennelige slaget også dagen derpå. Da han landet på flyplassen i Sydney mandag, kastet han reisevesken sin ut av flyet før han selv gikk ned trappen. En i reisefølget klarte å ta imot vesken, viser en video av episoden.

Elton John skal holde 40 andre konserter i Australia og New Zealand.

Publisert: 03.12.19 kl. 11:33

