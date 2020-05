DEBUTERER: Rihanna er nykommer på den britiske listen. Her på prisutdeling i Pasadena i februar. Foto: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Rihanna tredje rikeste musiker i Storbritannia: – Overraskende

Ifølge The Times er popstjernen nå den tredje rikeste musikeren i Storbritannia, etter Paul McCartney.

BBC skriver at Rihanna (32) er nykommer på listen. Robyn Rihanna Fenty er fra Barbados, men bor nå i London og har derfor vært blant artistene og komponistene søndagsutgaven til The Times rangerer landets rikeste fra.

The Times skriver at suksessen til kosmetikkmerket Fenty Beauty i stor grad er å takke for inntoget på tredjeplass. Hennes andel på femten prosent skal være verdt 351 millioner pund, eller 4,4 milliarder kroner.

Avisen beregner Rihannas formue til å være på 458 millioner pund, altså rundt 5,9 milliarder kroner med dagens kurs. Hun har dermed skjøvet Elton John og Mick Jagger ned til henholdsvis 4. og 5. plass.

– Dette kom noe overraskende på, sier Robert Watts som beregner listen til BBC.

– Veldig få mennesker visste om at hun bodde i Storbritannia før i fjor sommer. Nå ligger hun godt an til å bli den første musikeren som når milliardær-status i Storbritannia.

RIKINGER: Her er noen av rikingene som topper Times-listen. Foto: PA / PA Wire

Blant landes 40 rikeste musikere er det kun Ed Sheeran og Adele som er yngre enn Rihanna.

På delt førsteplass troner Andrew Lloyd-Webber (72) og Paul McCartney (77) med en beregnet formue på 800 millioner pund – 10 milliarder kroner.

I 2019 ble Rihanna rangert som verdens rikeste kvinnelige musiker på Forbes’ liste med en den gang beregnet formue på 600 millioner dollar, rundt 5,2 milliarder kroner. Da passerte hun veteraner som Madonna (570 millioner dollar), Céline Dion (450 millioner dollar) og Beyoncé (400 millioner dollar).

I første utgave av denne saken spesifiserte ikke VG at denne nye listen var en liste over de rikeste musikerne i Storbritannia, ikke rikinger flest. Det ble justert inn onsdag 13. mai klokken 15.17.

