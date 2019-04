NÆRE: Pepe Munoz og Céline Dion på moteuken i Paris i januar. Foto: Domine Jerome/ABACA

Céline Dion etter romanseryktene: – Han er homofil

De siste to årene har Céline Dion (51) og danseren Pepe Munoz (34) tilbrakt mye tid sammen. Sånt blir det rykter av.

Nå nettopp







Amerikansk presse har lenge spekulert i om det er oppstått søt musikk mellom Dion og 16 år yngre Munoz. Etter at de to for første gang viste seg sammen i offisiell sammenheng, arm i arm på motevisning i Paris i januar i år, skjøt romanseryktene virkelig fart.

Da valgte Dion like etter å forsikre omverdenen om at hun fortsatt er singel – tre år etter at hun mistet ektemannen i kreft. Hun brydde seg imidlertid ikke om at fans og medier spekulerte.

– Det gjør meg ingenting. Han er kjekk, og han er min beste venn, uttalte Dion om spanske Munoz.

I et nytt intervju på TV-showet «Good Morning America» tidligere denne uken fortalte Dion at hun har gode dager, og at hun føler seg vakrere og sterkere enn noensinne.

les også Céline Dion enke i tre år: – Man kan ikke slutte å leve

– Jeg er forelsket. Kjærlighet handler ikke nødvendigvis om å gifte seg på nytt. Når jeg ser en regnbue, en solnedgang eller et vakkert dansenummer, kan jeg både smile og gråte. Og jeg går på scenen hver kveld fordi jeg elsker jobben min. Så ja, jeg er absolutt forelsket, uttalte Dion – uten å nevne danserens navn.

Torsdag valgte den franskkanadiske gullstrupen å oppklare forholdet til Munoz en gang for alle. Til TV-showet «Extra» forsikrer hun at de to kun er gode venner, og at hun i starten syntes synd på ham på grunn av alle ryktene.

– Pepe er homofil, og jeg tror ikke alle har vært klar over det, sier hun.

– Saken er den at han er min beste venn. Vi danser sammen, og han har vært der for meg og bare holdt hånden min. Det er noe jeg ikke har opplevd på veldig lenge – en klem fra en mann på over 190 centimeter. Det føltes fantastisk. Og folk har trodde virkelig at vi hadde en romanse, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MOTELØVER: Både Pepe Munoz og Céline Dion på moteshow i Paris i januar i år. Foto: Kendrick/ABACA

Tilbakeblikk: Knust Dion fulgte ektemannen til graven

Dion, som onsdag kunngjorde at hun legger ut på verdensturné til høsten, om lag ti år etter at hun siste turnerte, opplyser at Munoz har vært en enorm støtte etter at hun ble enke. Hun sier at 34-åringen har betydd mye i gjenoppbyggingen av hennes mentale helse, spiritualitet og indre styrke.

Å miste Angelil var et svært hardt slag for Dion, som hadde vært kjæreste med ham hele sitt voksne liv og gift med ham i 20 år.

Céline Dion om ektemannen: – Han vil dø i armene mine

– Jeg visste ikke om jeg ville være sterk nok til å synge igjen, fordi Rene sang alltid sammen med meg. Han var min bedre halvdel, sier Dion til «Extra».

Hun forteller også om hvor mye hun engstet seg for at deres tre barn skulle spørre etter ham hver dag.

– Og jeg var redd for ikke å ha en armkrok å krype inn i om kvelden, sier hun.

les også Céline Dion kommenterer romanseryktene

Den kommende turneen, som skal strekke seg ut over neste år, har fått navnet «Courage (mot, red.anm.)», fordi den beskriver det å kunne leve videre til tross for sorg.

«Eat, Pray, Love»-forfatteren mistet kjæresten: Tillater seg å elske igjen

Under Las Vegas-showet sitt 16. januar i år, på Angelils bursdag, fikk balladedronningen hele forsamlingen med i en musikalsk hyllest til ektemannen i form av sangen «You’re The Voice». I juni står hun på scenen i Vegas for det som etter planen er siste gang.

Sangeren startet med de populære showene i 2003, men har siden hatt flere år lange pauser mellom slagene – både planlagte og uplanlagte. Amerikanske medier anslo i 2002 at Dion ville tjene over en milliard kroner på sine opptredener i spillebyen.

Publisert: 05.04.19 kl. 09:17