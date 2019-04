HAR KJØPT PÅ VESTKYSTEN: Paul og Lauren Waaktaar-Savoy, her avbildet hjemme på Vinderen i Oslo i 2018. Foto: FRODE HANSEN

Slik ser a-ha-Paul og Lauren Waaktaar-Savoys 44-millioners villa ut

Har kjøpt luksuskåk i et av USAs mest attraktive områder. Her kan du se bildene av den nye villaen.

Nå nettopp







Som VG meldte tidligere denne uken, har a-ha -gitarist og låtskriver Paul Waaktaar Savoy (57) og kona Lauren (50) ofret en anseelig mengde penger for et flunkende nytt hjem på USAs vestkyst – i Venice Beach ved Los Angeles .

Paret har i mange år vekslet mellom sin bolig i New York og et staselig krypinn på Vinderen i Oslo.

a-ha-manager Harald Wiik ønsker ikke å kommentere om ekteparet fremover vil oppholde seg mest i Venice Beach, eller hvorvidt de planlegger å selge boligen i New York.

VG har fått den erfarne arkitekten Magne Magler Wiggen ved arkitektkontoret MMW til å vurdere Waaktaar-Savoys nye krypinn, basert på bildene.

– Ut fra fotografiene vil jeg si det ser ut som om de har kjøpt et stilrent og etter mitt skjønn svært godt gjennomarbeidet og detaljert bygg, sier han.

Se bilder i galleriet under, med Magne Magler Wiggens kommentarer:

arrow-left

















arrow-right expand-left – Bygget er typisk modernistisk og mange vil kalle det inspirert av en funksjonalistisk stil. Funksjonalismens opprinnelse har utspring i 1920-talls arkitektur. Det er et murhus, etter alt å dømme med et gjennomfarget lys beige puss-system. Det fremstår både rent, enkelt og presist i detaljering og overganger mellom terreng, vegger og tak. Privat 2. etasje over en mer uformell og åpen 1. etasje med utgang til hage med terrasse under pergola, egen bar og svømmebasseng.

Arkitekten understreker at hans vurderinger tas med visse forbehold – som at han ikke vet hvilken arkitekt som står bak, og at han ikke har full informasjon om eksteriør, fasader og hvordan bygget er integrert i omgivelsene.

– Men i ett og alt ser dette ut som et solid stykke byggverk med gode materialvalg og generøse, velfungerende romforløp og samling av steder. Spesielt positivt er det hvor mange forskjellige steder et relativt enkelt planoppslag her gir å boltre seg på, synes Magler Wiggen.

– Det er ikke et typisk signaturbygg fra en arkitekt, men heller en moderne bolig med en rekke konstruktive og materialmessige kvaliteter som vil settes pris på til hverdags som til fest.

Gospel i nabolaget

Ifølge prospektet, som lover «eksklusivitet og privatliv», ble Waaktaar-Savoys nye hus bygget på en tomt som stammer fra 1976.

Tomten ble solgt på tampen av 2017, for 18,7 millioner kroner.

Selve huset ble bygget i 2018. Det ble lagt ut for salg i september samme år, med en prislapp på 49,5 millioner. I januar ble prisen jekket ned til knappe 47 millioner, og 14. mars ble boligen solgt til Waaktaar-Savoy for 44 millioner.

Villaen byr blant annet på oppvarmet basseng og ditto spa, innebygget grill, hjemmekino, vinkjeller og utendørs stue.

Dersom ekteparet trenger ny musikalsk inspirasjon, har de kort vei til en gospelkirke.

Se flere bilder i dette galleriet – artikkelen fortsetter under:

arrow-left

















arrow-right expand-left

Idylliske Venice Beach har i årtier vært et attraktivt tilholdssted for kunstnersjeler, ikke minst for «Beat-generasjonen» på femti- og sekstitallet.

Det siste tiåret har det ikke blitt mindre attraktivt – med solid prisstigning og kamp om husene.

Det nye Hollywood

I 2012 skrev luksuslivsstilsmagasinet Haute Living om hvordan «Venice Beach er i ferd med å bli det nye Hollywood».

Tidligere og nåværende beboere teller blant andre Nicolas Cage, Julia Roberts, Kate Beckinsale, Anjelica Huston, Sex Pistols-vokalist John Lydon og Red Hot Chili Peppers-gitarist John Frusciante.

Se flere bilder i dette galleriet – artikkelen fortsetter under:

arrow-left















arrow-right expand-left

I 2017 skrev Wall Street Journal at Venice Beach var det vanskeligste området i USA å få bygd nye boliger i, med henvisning til at det ikke var bygget en eneste ny boligenhet der på 15 år.

«Innbyggere i disse eldre, urbane områdene har generelt holdt nykommere utenfor, med klager om opphoping av trafikk og offentlig transport, og et ønske om å bevare arkitektur, sollys og utsikt», het det i artikkelen.

The Atlantic påpekte i en oppfølgende sak at dette igjen medfører at Venice Beach ikke tilføres friskt nytt blod, og følgelig mister sin bohem-vibb – hvilket igjen fører til at området til slutt primært befolkes av eldre og styrtrike.

Venice Beach tilhører området som går under kallenavnet Silicon Beach, med referanse til San Franciscos Silicon Valley og det faktum at teknologigiganter har slått seg til i Venice Beach, ikke minst Snapchat-eierne Snap Inc. De åpnet kontorer der i 2015.

Ekteparet Waaktaar-Savoys bolig ligger i Palms Boulevard, rett ved det populære shoppingområdet Abbot Kinney, i 2012 kåret til «Amerikas kuleste kvartal» av herremagasinet GQ.

«Etter det gikk alt til helvete», kommenterte LA Times syrlig.

Publisert: 03.04.19 kl. 11:52