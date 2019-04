HITMAKER: Tix, her på premierefest for «Paradise Hotel». Foto: HELGE MIKALSEN

Kjempehit med Tix er årets største låt i Storbritannia

Andreas «Tix» Haukeland trenger muligens ikke skrive flere russelåter med det første.

Få artister har vært så populære og samtidig så utskjelte som den «Paradise Hotel»-aktuelle 25-åringen fra Bærum har vært de siste årene.

Men Tix kan etter alt å dømme le hele veien til banken – nå på grunn av en sang som har høstet noe mer skryt enn russelåtene hans.

Tix er en av de fem låtskriverne som står bak Ava Max-låten «Sweet But Psycho». I en pressemelding fra Official Charts Company meldes det at sangen er årets største hit på det britiske markedet nå som første kvartal er unnagjort.

Den slår endog ut Ariana Grandes monsterhit «7 Rings», og har 79,8 millioner streams i Storbritannia.

«Sweet But Psycho» gikk til topps på den britiske hitlisten helt på tampen av 2018, og toppet samme liste dette årets tre første uker.

Store markeder

Storbritannia er verdens tredje største musikkmarked, etter USA og Japan, ifølge en fersk rapport fra plateselskapsorganisasjonen IFPI.

Det fjerde største er Tyskland, et av landene hvor «Sweet But Psycho» har gått helt til topps. Sangen har nå toppet offisielle hitlister i 17 land.

Den gjorde seg først bemerket i Skandinavia i fjor høst, blant annet med seks strake uker på toppen av VG-lista.

GJØR DET STORT MED TIX: Amerikanske Ava Max. Foto: John Nacion/starmaxinc.com/Starmax

I skrivende stund har den til sammen 466 millioner avspillinger på Spotify . På YouTube har den 241 millioner.

Også i USA har låten fått fotfeste de siste ukene. Der ligger den nå på 20. plass på Billboard Hot 100 andre uke på rad – og er ifølge Billboard på stigende kurs.

Publisert: 03.04.19 kl. 00:12