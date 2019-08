TOK TV-SEERNE MED STORM: Thomas Hayes og Josefine Frida Pettersen i «Skam», som også nøt stor suksess internasjonalt. Foto: NRK

Josefine Frida Pettersen gir stjerner til «Skam»-kollega Thomas Hayes’ nye karriere

De var et ikonisk par på skjermen. I virkeligheten har de gått hver sin vei – og han tar nå et skritt til siden for skuespillerkarrieren.

Hans rollefigur William og hennes Noora var parforholdet som for alvor fikk «Skam»-feberen til å gå i taket tre år tilbake.

Nå er Pettersen (23) aktuell med sin første spillefilm, «Disco» – mens Hayes (22) nylig kunngjorde at han skal satse på musikk.

Det gjør han med en viss tyngde: Hayes har signert med storselskapet Sony Music – og har «Am I Wrong»-hitsnekkerne Nico & Vinz med på sin første singel, «Where I Belong», som slippes kommende fredag.

Stjerner og hjerte

Hayes har nå lagt ut omslaget til singelen på Instagram, og det er der hans gamle «Skam»-kollega gir seg til kjenne, og kommenterer i form av fire stjerne-emojier.

Dette har Hayes besvart med et hjerte – og det er tydelig at selv de minste tegn til interaksjon mellom «Noora» og «William» vekker begeistring: Disse «uttalelsene» har høstet over 5000 «liker»-klikk i skrivende stund.

Foto: skjermdump fra Instagram

Josefine Frida Pettersen har god grunn til å uttrykke seg med stjerner om dagen, utvalgt som hun er til talentprogrammet «Rising Stars» ved den pågående filmfestivalen i Toronto. Det var NRK som først meldte dette.

Pettersen er første norske skuespiller som plukkes ut til programmet, som fokuserer på unge skuespillere med internasjonalt potensial.

Thomas Hayes har så langt vært tilbakeholden med å snakke om hva slags musikk han lager.

Sony Music opplyser til VG at de har signert en kontrakt med Hayes som innebærer utgivelse av flere låter, og at hans rolle er som låtskriver og produsent. Han vil altså neppe synge noe særlig.

Lager pop

Plateselskapet forteller videre at det er pop, ikke EDM, Hayes byr på.

– «Skam»-suksessen har gitt meg mange muligheter, en av dem er å dykke ned i musikk igjen. Dette fikk meg til å innse at å lage, produsere og fremføre musikk er noe jeg fortsatt har ekstrem lidenskap for. Å gi musikken prioritet har vært en utfordrende, men morsom reise, skriver Hayes på Instagram.

STJERNEHJELP: Thomas Hayes singeldebuterer med Nico & Vinz, som hadde en stor internasjonal hit med «Am I Wrong» i 2014. Foto: SONY MUSIC

– Slik jeg fant ut at jeg hører hjemme foran et kamera med skuespill, føler jeg meg også hjemme i studio hvor jeg lager musikk, forteller han.

Publisert: 19.08.19 kl. 17:42