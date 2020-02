NY ROLLE: «Idol»-dommerne Tshawe Baqwa, Silje Larsen Borgan og Gunnar Greve i 2018. Nå blir Borgan tobarnsmor. Foto: Mattis Sandblad/ VG

Silje Larsen Borgan er gravid

«Idol»-dommer Silje Larsen Borgan melder at det er en ny baby på vei.

Oppdatert nå nettopp

Det er på sin egen Instagram-konto Borgan har delt et bilde av seg selv og musikkprodusent Goran Obad. Over magen hennes er det plasser et advocado-emotikon, og Borgan skriver:

«Hello baby velkommen», etterfulgt av en lang rekke utropstegn og emotikoner.

Også Obad har delt samme bilde. Borgan har fra tidligere sønnen Alfred på fem år med P3-profil Ruben Gran.

I tillegg til å være «Idol»-dommer sammen med Tshawe Baqwa og Tix, driver Borgan PR-, plate- og management-selskapet Little Big Sister, hvor hun blant annet er manager for Karpe Diem, Cezinando og Marit Larsen. Tidligere jobbet hun i plateselskapet Warner.

HAR JOBBET SAMMEN: Astrid Smeplass (t.v.) og Silje Larsen Borgan, her på felles dommeroppdrag i «Idol» høsten 2018. Foto: Thomas Reisæter/ TV 2

Hun er utdannet journalist og har tidligere vært musikkanmelder i VG.

Borgan har engasjert seg på sine artisters vegne, og var nylig ute og kritiserte VG for dekningen av Astrid S, en dekning hun kalte «trist på ordentlig». VGs rampelyssjef svarte at det ikke er VGs rolle å være en heiagjeng.

I 2018 skrev VG om at flere av de mest omtalte artistene i programmet «Christine» tilhører byrået til Christine Danckes makker Borgan.

les også Ut mot VGs Astrid S-dekning: Trist på ordentlig

Dancke og Borgan har blant annet spilt månedlig sammen på utestedet Blå med DJ-duoen Hoetell.

Bruken av Borgans artister ble kalt et habilitetsproblem av journalistmentor Trygve Aas Olsen, noe redaksjonsleder i P3, Trine Sollie, avviste. P3s daværende musikksjef Mats Borch Bugge sa NRK gjorde flere tiltak for å forhindre lignende problemstillinger, og understreket at Dancke ikke skulle gjøre flere arbeidsavtaler med Little Big Sister.

Tidligere i februar kom nyheten om at Dancke slutter i P3.

Publisert: 27.02.20 kl. 22:36 Oppdatert: 27.02.20 kl. 23:00

Les også

Mer om Barn Musikk TV-serier Idol

Fra andre aviser