NYTT ALBUM: Fra venstre Cliff Williams, Phil Rudd, Angus Young, Brian Johnson og Stevie Young. Foto: Josh Cheuse/Sony Music

Plateanmeldelse: AC/DC – «Power Up»: Siste natt med gjengen

Angus Young har samlet sine gjenlevende bandkolleger i en effektiv og potent hyllest til rockens helbredende egenskaper.

Når AC/DCs 17. studioalbum sparker i gang med elektroniske breakbeats, svevende kvinnelig vokal og arpeggiosynther som mimer dalende snø, er det åpenbart at det har skjedd dramatiske ting i de australske rockernes univers siden sist. Så kommer rappen inn, mens world music-trommer og tverrfløyte bygger en intens vegg av ...

Neida, slapp av. Alt er som det alltid har vært – og skal være – i AC/DC-leiren. Og takk og pris for det: Etter dødsfallet til grunnlegger Malcolm Young i 2017, hørselsproblemene til Brian Johnson og det omfattende kriminelle rullebladet til trommis Phil Rudd, var det ingen selvfølge at «Power Up» – med Johnson, Rudd, bassist Cliff Williams, Angus og nevø Stevie Young – skulle se dagens lys.

Albumet består av restmateriale fra Young-brødrenes skisser til «Black Ice» (2008), uten at det høres ut som b-vare. Johnsons hese signaturvrinsk er intakt, og kompet låser seg raskt i det umiskjennelige groovet ingen helt har klart å pønske ut etter dem – og blir der gjennom 12 låter.

Enkeltlåter er ikke poenget her, men førstesingelen «Shot In The Dark» vokser i albumsammenhengen, og «Demon Fire» boltrer seg over et genuint giftig og vitalt riff. Melodiske «Through The Mists of Time», på sin side, er det nærmeste vi kommer en meditasjon over forgjengelighet og alder. Den funker, den også.

Til tross for at det er enkelt å fryde seg over at denne platen i det hele tatt eksisterer, finnes det ting å pirke på. Det kunne vært gøy å høre disse låtene i hendene til en yngre og frekkere produsent enn Brendan O’ Brien (60) – selv om det unektelig låter solid, gjør den noe gampete produksjonen at enkelte låter minner mer om hverandre enn de hadde trengt. Og Rudds slafsete hihat blir tidvis et irritasjonsmoment når den får dominere lydbildet.

Det er vel neppe helt utenkelig at «Power Up» blir det siste AC/DC-studioalbumet med akkurat denne besetningen. I så fall ville det vært et verdig punktum for en karriere som har strukket seg lenger enn naturlovene skulle tilsi – og et rockeband som fortsatt oppleves overraskende relevant på sitt unike vis.

Verdt en skål, det.

BESTE LÅT: «Demon Fire»

Publisert: 14.11.20 kl. 12:41

