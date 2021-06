FINGEREN I VÆRET: Den årlige avstemningen «for eller mot pannelugg?» endte – tradisjonen tro – med en stemme til hver leir. Foto: UNIVERSAL/PROMO

Plateanmeldelse: Kings of Convenience – «Peace or Love»: Skapt for sommernetter

ALBUM: POP

Kings of Convenience

«Peace or Love»

(UNIVERSAL)

Bergensduoens fjerde plate er deres mest kjærkomne hittil.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Snart 12 år har gått siden Erlend Øye og Eirik Glambek Bøe ga ut «Dependence of Dependence», deres tredje album som Kings of Convenience. Mens eksentrikeren Øye har gitt seg hen til en solkysset tilværelse på Sicilia siden sist, jobber Glambek Bøe som arkitekturpsykolog i Bergen.

Musikalsk er duoen stilt inn på omtrent samme frekvens som gjennombruddet «Quiet is the New Loud» i 2001. Produksjonen på «Peace or Love» er riktignok enda krispere og mer delikat, men strategien lever videre: Nakne og «nære» låter, med noen få velplasserte og hjerteskjærende fine detaljer strategisk strødd utover, fremført av to menn som tilsynelatende er i god kontakt med sine indre naturbarn.

Til tross for at Kings of Convenience rent musikalsk fortsetter å lene seg temmelig skamløst mot det akustisk-empatiske 60- og 70-tallet, er det lett å få fornemmelsen av at låtene deres i bunn og grunn ofte handler om duoens egen dynamikk, deres styrker og svakheter.

En såpass navlebeskuende lyrisk praksis kunne fort blitt både kjedelig og småklam. Men KoC har to kvaliteter mange av deres utfordrere mangler: De er i besittelse av ekstreme melodiske kvaliteter, og de har vokalpondusen til å dytte selv den mest ordinære tekstlinjen over sine lyriske bredder.

På «Peace or Love» – en platetittel som i likhet med de tre foregående kan tolkes som en intensjonserklæring – gir dette seg flere inspirerte utslag. Urlåten «Rocky Trail», italo-døsige «Fever» og den lekre avslutningen «Washing Machine» snor seg alle inn blant årets nydeligste sanger. Kanadiske Leslie Feist er, som på «Riot on an Empty Street», med på to låter. Det låter akkurat like fint som forventet.

Men den egentlige moroa med «Peace or Love» består i stor grad av å høre de to hovedvokalistene krenge mot hverandre – i omfavnelser, kjærtegn, anklager og stillferdige angrep, med røster som på ulike vis er på grensen til overfølsomme, uten å bikke over.

Er det plass til mer eksperimentalisme i dette musikalske universet? Selvfølgelig. Og tidvis vagger enkelte låter («Angel», «Song About It») litt vel selvfornøyd av gårde, uten å nå noen virkelig tilfredsstillende destinasjon.

Men for å sitere den briljante tekstforfatteren Bill Callahan: «A circle does/ what a circle does best». Det samme må sies om dette pussige tospannet. Det gjør virkelig godt å høre dem sammen igjen.

BESTE LÅT: «Rocky Trail»