Britney Spears krever å få kastet faren som personlig verge

Popstjernen (39) har denne uken formelt søkt retten om at kvinnen som har fungert som hennes midlertidige «omsorgsverge» i to år, overtar jobben permanent.

Døgnferske rettsdokumenter viser at Britneys advokat, Samuel Ingham, krever at Jodi Montgomery erstatter artistens far som hennes personlige verge.

Variety og TMZ er blant mediene som har innsyn i dokumentene.

Britneys far, Jamie Spears (68), har siden datterens voldsomme kollaps i 2007, fungert som formynder for henne. Det som var ment å være en midlertidig ordning, ble en permanent løsning.

Han gikk i 2019 midlertidig av som verge på grunn av helsemessige årsaker, selv om han har stått oppført som medverge sammen med Montgomery, som ble koblet inn da Jamie Spears måtte ta pause.

Popstjernen søkte også i fjor om å få Montgomery til å overta ansvaret permanent og dermed stoppe farens innblanding. Dette motsatte pappa Spears seg.

Den siste rettshøringen i striden mellom far og datter, fant sted i februar. Der ble det bestemt at Jamie Spears måtte dele vergeansvaret med stiftelsen Bessemer Trust Company. Samtidig gikk Jodi Montgomerys avtale ut.

Nå er det altså duket for ny omgang i retten, med mål å få Montgomery innsatt igjen. Saken skal behandles i en høring 27. april.

Får Britney medhold, blir Montgomery permanent formynder, for blant annet all medisinsk behandling. Det er også hun som får bestemme hvem som får besøke Britney, og hvilke mennesker hun skal omgi seg med på personlig basis. Montgomery får også ansvaret for sikkerheten rundt stjernen.

Montgomery driver eget selskap som fondsforvalter sammen med ektemannen, skriver HollywoodLife.

– Jamie ønsker ingenting høyere enn at Britney ikke skal trenge et vergemål, uttalte farens advokat, Vivian Lee Thoreen, til CNN tidligere denne måneden.

– Hvorvidt det er en slutt på vergemålet er egentlig opp til Britney. Hvis hun ønsker å avslutte vergemålet, kan hun legge inn en begjæring om det, fortsetter advokaten.

Det er altså det hun nå har gjort.

Jamie Spears skal fortsatt være medverge for Britney når det gjelder økonomi, sammen med den utnevnte stiftelsen.

TV-dokumentaren «Framing Britney Spears», et prosjekt i regi av New York Times, har ført til ytterligere oppmerksomhet rundt sangeren og hvorvidt hun angivelig er fratatt all kontroll over eget liv. Dokumentaren fikk terningkast 4 i VG.

Den sterke skjermingen av Britney, som gjør at ingen journalister skal ha nådd henne på flere år, er en vesentlig del av dokumentaren.