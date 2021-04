NYE SPOTIFY BYKS: «Runaway» blir stadig mer populær på Spotyify. Den har nå klatret fra 37. til 28. plass på strømmetjenestenes offisielle liste for deres mest spilte låter i verden. Foto: Klaudia Lech

Gjør nye byks på Spotify med gammel låt

I februar 2015 slapp den da relativt ukjente Aurora Aksnes (nå 24) «Runaway». Nå er den på full fart oppover Spotifys globale hitliste.

Aurora Aksnes’ «Runaway»-låt fra 2015 stormer videre oppover Spotifys globale hitliste, og interessen bare øker.

Den har nå klatret fra 37. til 28. plass på strømmetjenestenes offisielle liste for deres mest spilte låter i verden.

Etter å ha passert én million daglige spillinger en uke tilbake, har sangens lyttertall økt med ca. 100.000 per dag – men på siste døgns måling øker den med over 220.000, og lander på drøye 1.75 millioner avspillinger.

«Runaway» er i tillegg nå den femte mest etterspurte sangen i verden på musikksøketjenesten Shazam.

Denne låten har åpnet dører både for Aksnes selv og andre; blant annet har Billie Eilish – en av verdens største popstjerner akkurat nå – uttalt at låten og videoen til den var avgjørende for at hun selv ble artist.

– Noe inni meg falt på plass, har Eilish uttalt.

– Jeg skylder denne sangen alt, meldte Eilish senere.