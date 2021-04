FIRERBANDE: Donkeyboy er tilbake – denne gangen på hesteryggen. Foto: WARNER MUSIC NORWAY/PROMO

Ukens låter: Musikalsk sammenbrudd og misantropisk nektar

Billie Eilish, Donkeyboy, Shaggy og Morgan Sulele er alle representert når noen av ukens sentrale låter skal oppsummeres.

Av Marius Asp

Donkeyboy – «Kentucky»

Howdy! Drammens store sønner har ifølge presseskrivet «ventet på den rette låten for seg selv» etter å produsert for andre de siste årene. Underlig nok har valget falt på den flate og enerverende countrypop-låten «Kentucky», en folkelig kjærlighetssang med amerikansk bakteppe. Rune Rudberg er med i musikkvideoen, og det er jo sikkert morsomt nok, det. Ellers er det lite å hente her.

Billie Eilish – «Your Power»

Forventningene til Billie Eilishs nært forestående andrealbum, «Happier Than Ever», begynner å for alvor å skyte fart med «Your Power», som i god covid-ånd varsler en mer organisk retning for 19-åringen. Melodien er enkel, men flott, produksjonen (som vanlig signert broren Finneas) er nærmest vektløs og Eilish synger suverent. 30. juli er herved merket av i kalenderen.

Morgan Sulele – «Danse med meg selv»

Si hva du vil om Morgan Sulele, men han gjør det ikke vanskelig for selv. Bæringen har holdt den lettbeinte sommerpop-koken gående i en årrekke, og latin-dunstende «Danse med meg selv» – som ikke må forveksles med Robyns lignende titulerte 2010-klassiker – føyer seg pent inn i rekken. Sulele har unektelig et eget håndlag med å kna sammen pophits, og dette vil nok kunne prege sommerradioen, uten å utmerke seg i noen retning.

Jonathan Floyd – «Danser på kanten»

Dansen fortsetter. P3-favoritten Jonathan Floyd er et av de mest spennende navnene som har boblet til overflaten i kjølvannet av Stig «Unge Ferrari» Brenner, og «Danser på kanten» bekrefter inntrykket: Dette er åttitallskjølig og velstelt discopop som duver godt i ørene. Rent melodisk kunne ambisjonsnivået vært skrudd enda et hakk opp, men «Danser på kanten» gir forhåpninger om enda større ting rundt neste sving.

Kriss Kross Amsterdam, Shaggy og Conor Maynard – «Early in the Morning»

«What shall we do with the drunken sailor»? Det evigaktuelle spørsmålet vekkes til live igjen i denne vederstyggeligheten av en låt, som høres ut som en pinefull happy hour i en av helvetes avkroker. Denne konstellasjonen – en nederlandsk produsenttrio, en britisk popsanger og en jamaicansk legende med sviktende dømmekraft – har kokt i hop en (misan) tropisk nektar som garantert vil gjøre dagen din betraktelig dårligere.

Jessie Ware – «Please»

Jessie Ware forsvant kanskje litt i mylderet etter den fabelaktige debuten «Devotion», som gjorde pophøsten 2012 atskillig bedre for mange av oss. Men den britiske sangeren har gitt ut mye snadder i tiåret som snart har gått – deriblant denne godbiten, som er overskuddsmateriale fra fjorårets flotte «What’s Your Pleasure?». For fans av sjelfull disco som dunster av ekstatisk house er dette essensielt.

Black Midi – «Slow (Loud)»

Er det jazz? Prog? Rock? Matematikk? Et musikalsk sammenbrudd? Jepp, og mer til. Britiske Black Midi lager musikk etter sine helt egne regler, og på uhyre velspilte «Slow (Loud») får skjønnheten plass til å skinne i hjertet av uforutsigbarheten og brutaliteten. Denne bør du høre sittende.