Kygos kjæreste Maren Platou: - En fantastisk partner

Publisert: 17.01.18 07:34

Bloggeren gjør det klart hva hun ikke greier seg uten.

Maren Platou (24) har det siste året blogget fra sine reiser verden rundt med kjæresten Kyrre Gørvell-Dahll (26), bedre kjent som Kygo .

Nå har hun skiftet bloggplattform til Costume , som i den forbindelse bringer et lite intervju med Platou.

Der får hun blant annet spørsmål om hva hun ikke kan leve uten. Svaret er:

– Alt under overflaten; gode venner, familie og en fantastisk partner som gjør hver dag til en ren glede!

Ellers kommer det frem at Platou har sans for Gigi Hadid, at hun foretrekker butikkshopping fremfor nett, og at hun ønsker å reise til Peru og Marrakech.

Mye av 24-åringens bloggvirksomhet dreier seg om mote og skjønnhetstips.

– En kul jakke sammen med et par trendy sneakers kan alltid redde et kjedelig antrekk, er hennes råd til de som har en «kleskrise» gående.

På spørsmål om hva som er det beste rådet hun har gitt sin beste venninne, sier Platou:

– Stol aldri på en mann med katt.

